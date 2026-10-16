Vaca Muerta: cómo Neuquén busca cuidar el agua ante el crecimiento de la industria petrolera

Se inició este jueves 15 de octubre en la ciudad del Neuquén la conferencia internacional sobre “El futuro de la gestión del agua en Argentina”, organizada por la Asociación del Agua de Producción (PWS). El evento reunió a especialistas de varios países, representantes de empresas hidrocarburíferas, técnicos y funcionarios provinciales.

Los temas analizados giraron torno a Vaca Muerta y la relación con el recurso hídrico; experiencias en otros desarrollos no convencionales del mundo; el manejo del agua en Vaca Muerta a escala masiva; gobernanza y la licencia social; infraestructura hídrica; tratamientos de aguas de retorno, tecnologías e innovación aplicada entre otros aspectos.

El secretario del COPADE, Rubén Etcheverry, fue uno de los expositores del evento y en la oportunidad repasó algunas de las iniciativas en relación con el manejo y gestión del agua que viene llevando adelante el Ejecutivo y que resumió “en Neuquén, primero el agua”.

En ese sentido, expresó que “Neuquén es sinónimo de agua y energía, este espacio es un punto de encuentro para hablar de agua y de Vaca Muerta, y -como se viene sosteniendo-, en la necesidad de la reutilización y cuidado del recurso”. Recordó que apenas asumió el gobernador Rolando Figueroa se volvió a plantear la “red azul”, que es el proyecto de una red de acueductos a través de los cuales se captará y transportará agua proveniente de recursos hídricos superficiales hacia reservorios cercanos a los principales yacimientos de la industria hidrocarburífera.

Etcheverry explicó que en la agenda 2030 y el Neuquén Próximo, se abordan tendencias como la expansión energética y presión hídrica y ambiental, y se plantea la gestión estratégica del agua y la energía como soportes del crecimiento, con varias propuestas de desarrollo e infraestructura para los próximos años. Agregó que “la evolución de la energía en Neuquén ya no se mide solo en barriles, se mide en reducción de huella, en confianza y transparencia”.

“Neuquén tiene que seguir siendo sinónimo de agua y energía sobre un modelo donde la huella hídrica neta tienda a cero, asegurando la licencia social y la viabilidad económica del desarrollo energético a largo plazo”, sostuvo.

Por su parte, Guillermo Aversano, presidente del Comité Ejecutivo Produced Water Society (PWS) Argentina, dejó inaugurado el evento y sostuvo que “esta es la primera vez que se realiza este evento en Latinoamérica. Esta es una conferencia que se desarrolla desde hace 30 años en 8 países del mundo, y hoy llega a Neuquén”.

“Vaca Muerta va a seguir creciendo y creemos que es necesario preparar la infraestructura, tomando el conocimiento de casos como Permian (Estados Unidos), de lo que ellos ya han trabajado, del aprendizaje y de la tecnología con la que cuentan”, sostuvo.

“Como síntesis, la idea es usar el agua de producción y de retorno (flowback) y reutilizarla en fractura, y después ir hacia otros usos como la agricultura, data center y otros procesos productivos; El agua, sea poca o mucha, es un recurso que hay que cuidar, considerarlo como lo que es y darle el valor que se merece”, finalizó.

Las exposiciones y paneles reunieron a profesionales, especialistas, funcionarios provinciales, autoridades académicas y del CONICET, ejecutivos de operadoras e ingenierías líderes, y especialistas internacionales que llegan desde las principales cuencas hidrocarburíferas del mundo.

Otro de los expositores del Gobierno fue el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, quien se refirió a las medidas del Ejecutivo que buscan promover un mejor uso y reúso del agua en la industria hidrocarburífera. En ese sentido se refirió al decreto provincial a través del que se fijó el valor del metro cúbico de agua que utilizan las operadoras tomando como indicador el precio del gasoil Grado 3 (Premium) de YPF en Neuquén capital y su correspondiente actualización.

El decreto también prevé la promoción de las acciones orientadas a favorecer la eficiencia hídrica, la reutilización del recurso y la adopción de tecnologías que reduzcan la demanda de agua proveniente de nuevas captaciones.

Como parte de la normativa, las operadoras que presenten iniciativas de desarrollo productivo y otras alternativas, quedarán exentas de futuros aumentos del canon. A partir de ese incentivo, las empresas ya presentaron 16 proyectos de desarrollo productivo.

Varios de los expositores coincidieron en que el “agua debe dejar de ser pensado como un insumo logístico para la industria hidrocarburífera, para pasar a ser una variable de planificación para el desarrollo de infraestructura”, como explicó la directora provincial de Exploración y Producción de Neuquén, Roxana Alonso.

La apertura de la conferencia en Neuquén contó con la disertación del presidente de Produced Water Society, Steve Coffee. El evento se inició este jueves 15 de octubre y se extiende hasta este viernes 16.





