“Lo veía por la tele”: adultos mayores de Vista Alegre conocieron el mar gracias a Huella Mayor

Cuatro personas mayores de Vista Alegre conocieron el mar por primera vez durante uno de los viajes organizados por Huella Mayor, el programa que impulsa experiencias turísticas, recreativas y de encuentro para vecinos de la provincia. La propuesta también incluyó un recorrido por Las Ovejas para otro grupo de Centenario, con el objetivo de que más personas puedan acceder a destinos que durante años tuvieron pendientes.

El contingente de Vista Alegre estuvo integrado por 18 personas que viajaron hasta Las Grutas para vivir una experiencia que, para algunos, parecía lejana. Entre ellos estuvo Pedro, de 73 años, quien durante años había visto el mar a través de la televisión y finalmente pudo estar frente a ese paisaje.

Cuatro integrantes del contingente de Vista Alegre conocieron el mar por primera vez durante el viaje a Las Grutas.

“Lo veía por la tele”, contó al recordar la emoción de llegar a la costa y encontrarse con el mar. Para él, y para otros integrantes del grupo, el viaje significó cumplir un deseo que había quedado postergado durante mucho tiempo.

Durante la estadía recorrieron distintos lugares de la zona, como el centro y la peatonal de Las Grutas, el Museo Jacobacci en San Antonio Oeste, el puerto de San Antonio Este y la playa Las Conchillas. Aunque el primer día estuvo acompañado por lluvia, el clima no impidió que disfrutaran del destino.

Dos destinos y nuevas experiencias para personas mayores

Además del viaje a la costa, Huella Mayor organizó una salida hacia el norte neuquino con personas mayores de Centenario. El destino fue Las Ovejas, en un recorrido que incluyó distintas localidades y espacios turísticos de la región.

El grupo partió temprano y realizó una primera parada en Chos Malal, donde visitó el Torreón. Luego llegó a Las Ovejas, donde compartió un encuentro con personas mayores de la localidad y recorrió el mirador La Puntilla.

El grupo de Centenario recorrió Las Ovejas y otros destinos del norte neuquino en una experiencia compartida.

La propuesta continuó en Varvarco, donde integrantes del municipio acompañaron la visita. En el regreso, el contingente pasó por Huinganco, donde recorrió los tulipanes y visitó el Cristo, lugar en el que fueron recibidos por el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli.

Viajar, compartir y descubrir nuevos lugares

Los primeros recorridos de Huella Mayor combinaron turismo y actividades recreativas con espacios de encuentro entre personas mayores de distintas localidades. La iniciativa busca ampliar el acceso a experiencias que permitan conocer nuevos lugares y fortalecer los vínculos comunitarios.

Para algunos participantes significó llegar a paisajes que solo habían visto en imágenes; para otros, animarse a realizar un viaje que durante años habían esperado. En todos los casos, la propuesta dejó nuevas historias y recuerdos compartidos.