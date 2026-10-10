“En 2027 vamos a tener 200.000 tulipanes”: Figueroa apuesta a convertir a Huinganco en un destino imperdible

Pese al granizo que cayó este viernes 9 de octubre, Huinganco realizó la presentación de la propuesta “Primavera en el Alto Neuquén”, bajo el concepto de Huinganco Florece, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa. La iniciativa busca consolidar la floración de tulipanes del Vivero Provincial como un nuevo atractivo turístico y productivo para el norte neuquino.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de sostener políticas de Estado a largo plazo y anunció que el objetivo para el próximo año es alcanzar los 200.000 tulipanes en la localidad. Además, se firmó un convenio para construir nuevos sanitarios en el vivero, con una inversión estimada de 600 millones de pesos.

Rolando Figueroa participó del lanzamiento y anunció que en 2027 esperan alcanzar 200.000 tulipanes.

Falta de continuidad de las políticas públicas

Durante su discurso, el gobernador recordó que en el año 2000 se habían plantado 100.000 tulipanes en Huinganco y consideró que la falta de continuidad de las políticas públicas impidió consolidar el proyecto a lo largo del tiempo.

“Cuando fallan las políticas de Estado, terminamos retrasando a los pueblos”, sostuvo Figueroa. En ese sentido, planteó que, de haberse mantenido el acompañamiento durante los últimos 25 años, la localidad podría haberse convertido en un centro de producción y exportación de tulipanes.

“Perdimos 25 años. No quiero que se sigan perdiendo otros 25 años, por eso el año que viene vamos a poder arrancar con 200.000 tulipanes en Huinganco, para que nuevamente este emprendimiento haga que el jardín de Neuquén sea lo que verdaderamente queremos”, afirmó.

El mandatario también remarcó que las políticas públicas deben trascender a las gestiones y permitir que los proyectos exitosos continúen en el tiempo. “Tenemos que dejar lo bueno y cambiar lo malo”, expresó.

Turismo, producción y naturaleza para impulsar el Alto Neuquén

Figueroa destacó el potencial turístico del norte neuquino y sostuvo que la floración de tulipanes puede contribuir a atraer visitantes interesados en la naturaleza, la gastronomía y la producción regional.

“Si miramos hacia adelante, sin lugar a dudas la gente va a venir a recorrer el Norte neuquino de otra manera. Va a venir a degustar nuestros productos, a ver nuestra producción y la naturaleza, pero fundamentalmente va a venir a conocer a nuestra gente”, manifestó.

La propuesta Huinganco Florece apunta a integrar distintas actividades vinculadas con el turismo, la producción, la cultura y las experiencias al aire libre. Durante octubre se desarrollarán ferias de productores y artesanos, propuestas gastronómicas, música local, talleres, actividades de bienestar y experiencias nocturnas.

La iniciativa busca ampliar la oferta turística del Alto Neuquén y generar oportunidades para los emprendimientos locales, al tiempo que posiciona al Vivero Provincial como un espacio de producción y divulgación.

Rutas, conectividad y obras para integrar la región

En su discurso, el gobernador también vinculó el desarrollo turístico con las obras de infraestructura previstas para el norte neuquino. En ese marco, destacó los proyectos de pavimentación y la posibilidad de mejorar la conexión de la región con otros destinos de la provincia y con los puertos chilenos.

El gobernador cuestionó la falta de continuidad de las políticas públicas y aseguró que la región perdió oportunidades.

Entre las obras mencionadas figuran los tramos que conectarán Andacollo con Los Miches, Los Miches con Guañacos y Guañacos con Pichachén. También mencionó los trabajos previstos entre Loncopué y El Huecú, El Huecú y El Cholar, y desde El Cholar hasta el Reñilevú.

Además, indicó que se trabaja para completar la conexión hasta Varvarco y comenzar las tareas para llegar a Manzano Amargo.

Figueroa señaló que cada kilómetro de pavimento estará acompañado por fibra óptica y destacó la extensión de las redes de gas como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo en las localidades de la región. “Nos merecemos una región desarrollada, integrada y con futuro”, afirmó.

Educación, becas y espacios deportivos

El gobernador también se refirió a las políticas educativas, entre ellas las becas Gregorio Álvarez y la construcción de establecimientos escolares, como herramientas para ampliar las oportunidades de los jóvenes.

Asimismo, destacó las obras destinadas a generar espacios deportivos en Huinganco, Andacollo, Villa del Nahueve y Coyuco-Cochico, entre otras localidades. También anunció que está previsto comenzar la construcción de una pileta de natación en Andacollo.

“El progreso no se puede detener y la calidad de vida tiene que mejorar en cada uno de los rincones”, expresó al cierre de su intervención.

Firmaron un convenio para construir nuevos sanitarios

Durante la actividad se firmó un convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Huinganco para ejecutar la obra de nuevos sanitarios en el Vivero Provincial. La inversión estimada para los trabajos asciende a 600 millones de pesos.

El intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda, recordó que en el año 2000 se habían plantado 100.000 bulbos de tulipanes en la localidad y consideró que, con un acompañamiento sostenido, la producción podría haberse extendido por toda la región.

“Hoy tenemos la posibilidad de contar con Rolando como gobernador y hemos vuelto acá al vivero”, señaló, y destacó el compromiso de continuar trabajando en conjunto para desarrollar el proyecto.

Del acto participaron también la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la diputada nacional Karina Maureira; intendentes de distintas localidades, vecinos y vecinas.

De 5.000 a 16.600 bulbos: cómo crece la producción de tulipanes

La parcela demostrativa del Vivero Provincial alcanzó este año los 16.600 bulbos de tulipanes, luego de una prueba piloto de 5.000 unidades realizada en 2025. La ampliación se concretó durante mayo de 2026 y forma parte de la recuperación de un proyecto productivo que tiene antecedentes en la localidad desde comienzos de la década de 2000.

El Vivero Provincial busca convertir la floración de tulipanes en un atractivo turístico y productivo para Huinganco.

El vivero cuenta con una trayectoria vinculada a la producción forestal y la repoblación con especies madereras. En la actualidad, también avanza en la diversificación de sus actividades mediante el cultivo de especies nativas para arbolado urbano, plantas aromáticas y otras variedades.

En ese contexto, los tulipanes se incorporan como una experiencia productiva, demostrativa y turística que permite evaluar variedades, técnicas de manejo y posibilidades de multiplicación.

Al finalizar la primavera, la planta concentra sus reservas en el bulbo. Hacia fines de diciembre se realiza la cosecha y clasificación: los ejemplares de menor calibre vuelven a plantarse para aumentar su tamaño, mientras que los bulbos comerciales pueden destinarse a la floración y la venta.

Con la propuesta Huinganco Florece, la provincia busca fortalecer esta experiencia y convertirla en una nueva oportunidad para el desarrollo turístico y productivo del Alto Neuquén.