Neuquén presentó Huella Mayor, un programa para fomentar el turismo entre los adultos mayores

Este jueves 15 de octubre, en el estadio Ruca Che de Neuquén capital, el Gobierno provincial presentó Huella Mayor, un programa destinado a fomentar el turismo entre los adultos mayores que viven en la región.

El gobernador Rolando Figueroa dijo en su discurso que “este programa quiere desarrollar viajes para que ustedes puedan conocer toda la provincia”, al dirigirse a los adultos mayores.

Además expresó: “Creemos que es importante enfocarnos en las políticas de Estado, entonces presentamos un natatorio olímpico, siete piletas una por región, estamos ejecutando 23 gimnasios en toda la provincia más cinco gimnasios que está haciendo Mariano (Gaido) en la Capital, y algo muy importante que son siete complejos de 32 viviendas para adultos mayores”.

En ese sentido detalló: “La idea es que puedan vivir de otra manera, ahí tendremos una huerta, una pileta climatizada, pensamos que son obras para 32 soluciones”.

“Más de 2.000 personas mayores podrán conocer Copahue, Caviahue, Villa Pehuenia y Las Grutas, con traslado, alojamiento, comidas y asistencia. Es una comunidad que reconoce a quienes la construyeron y les devuelve el derecho a disfrutar y compartir. Porque la neuquinidad la construimos entre todos, añadió Figueroa en su cuenta de X.

Finalmente manifestó que se llevarán a cabo dos sorteos para viajes la semana que viene con el objetivo de que puedan viajar los primeros grupos.

Por su parte, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro sostuvo que “entendemos que este programa mejora la calidad de vida, estas actividades de recreación tienen que ver con cómo hacer para que las personas mayores tengan la vejez de la mejor manera posible”.

“Que jubilarse no sea una etapa más de la vida, valorarlo y ponerlo en consideración”, señaló en diálogo con los medios presentes en el evento.





