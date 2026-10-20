La provincia de Neuquén tendrá este martes 20 de octubre una jornada marcada por lluvias, chaparrones y tormentas de distinta intensidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia por lluvias alcanza a Neuquén capital y Zapala, mientras que también se esperan precipitaciones en San Martín de los Andes y Chos Malal.

Las condiciones más intensas se concentrarán durante la tarde y la noche en varios puntos de la provincia. En la capital neuquina, la temperatura máxima llegará a 18 grados, pero las tormentas comenzarán desde la madrugada y persistirán hasta el final del día.

En Zapala se prevén tormentas fuertes durante las últimas horas, al igual que en Chos Malal, donde la máxima será de apenas 13 grados. En San Martín de los Andes, en tanto, las lluvias se extenderán durante gran parte de la jornada, con temperaturas de entre 8 y 15 grados.

Neuquén capital: lluvias desde la madrugada y tormentas fuertes por la tarde

El pronóstico para Neuquén capital anticipa precipitaciones desde las primeras horas del martes. Durante la madrugada se esperan lluvias fuertes y 12 grados, con viento del norte de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana continuarán las lluvias, con una temperatura de 10 grados. El viento podría intensificarse y las ráfagas alcanzar los 50 km/h.

La situación cambiará durante la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes y una máxima de 18 grados. El viento del norte tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche persistirán las tormentas, con una temperatura de 15 grados y viento del norte de entre 32 y 41 km/h.

La capital provincial se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias del SMN, por lo que será importante seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones.

Zapala también tendrá alerta amarilla y tormentas fuertes

En Zapala, el martes comenzará con tormentas aisladas y una temperatura de 10 grados. Durante la mañana se esperan chaparrones, con una mínima de 8 grados y viento del este de entre 13 y 22 km/h.

Las condiciones desmejorarán durante la tarde y la noche, cuando están previstas tormentas fuertes. La temperatura llegará a los 17 grados por la tarde y descenderá a 12 grados durante la noche.

El viento rotará del noreste al sudoeste, con velocidades variables a lo largo del día. Al igual que Neuquén capital, Zapala está incluida en la alerta amarilla por lluvias.

San Martín de los Andes tendrá precipitaciones durante gran parte del día

En San Martín de los Andes, la inestabilidad estará presente desde la madrugada. El pronóstico prevé tormentas aisladas durante las primeras horas y chaparrones por la mañana, con temperaturas de 9 y 8 grados, respectivamente.

Durante la tarde continuarán las lluvias, con una máxima de 15 grados. Por la noche se espera que las precipitaciones persistan y que la temperatura descienda a 12 grados.

El viento soplará del sudoeste durante la madrugada y rotará al oeste por la mañana, dirección que mantendrá durante el resto de la jornada. Las velocidades previstas serán leves, de entre 7 y 12 km/h.

Chos Malal tendrá las temperaturas más bajas y tormentas fuertes

En Chos Malal, el pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la madrugada, con 11 grados, y chaparrones por la mañana, cuando la temperatura rondará los 10 grados.

Por la tarde llegarán las tormentas fuertes, en una jornada cuya máxima será de 13 grados, la más baja entre las cuatro localidades analizadas. Durante la noche continuarán las condiciones inestables, con 11 grados y viento del norte de entre 13 y 22 km/h.

La evolución de las tormentas durante las últimas horas del día será uno de los puntos a seguir en el norte neuquino.