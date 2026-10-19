Vaca Muerta y el futuro de Neuquén: Figueroa pidió aprovechar “esta gran oportunidad”

El gobernador Rolando Figueroa, el presidente de la Nación, Javier Milei y al titular del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón inauguraron este lunes 19 de octubre la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, en la capital neuquina.

La exposición reúne a más de 550 empresas, especialistas y referentes de la industria, con una agenda de conferencias, encuentros empresariales y actividades académicas hasta el jueves 22 de octubre.

“Nosotros no estamos acá compitiendo con Chubut, Santa Cruz, Mendoza ni con ninguna otra provincia de la República Argentina, menos aún con Río Negro, nos estamos complementando”, aseguró Figueroa.

Durante su discurso recordó que “cambió el paradigma” y llamó a ser “competitivos”, para poder colocar nuestra producción. “No competimos con la provincia hermana, sino que vamos a competir contra los que venden en el mundo lo mismo que nosotros”, remarcó.

Figueroa destacó el apoyo del gobierno nacional y reconoció que más allá de ser proyectos políticos distintos coinciden en lograr que “la Argentina sea grande y próspera de una vez por todas”

Figueroa puso como ejemplo a las más de 5.000 empresas santafesinas, cordobesas, de Buenos Aires, de Mendoza y de La Pampa que participan en la provisión de Vaca Muerta. Y recordó que son más de 5000 empresas que también tributan en otras provincias. Pero aclaró que “lo que se factura en la provincia del Neuquén también se redistribuye en otras provincias”.

Reiteró que de un barril de exportación de petróleo sin RIGI, “tres veces más de lo que queda en la provincia se distribuye a otros estados. Los neuquinos también estamos siendo solidarios en todo eso”, insistió.

El gobernador señaló que de un barril de exportación de petróleo sin RIGI, “tres veces más de lo que queda en la provincia se distribuye a otros estados. Los neuquinos también estamos siendo solidarios en todo eso”, insistió.

También destacó el apoyo del gobierno nacional y reconoció que más allá de ser proyectos políticos distintos coinciden en lograr que “la Argentina sea grande y próspera de una vez por todas”. Asimismo sostuvo que “Defender Neuquén no es pelearse con el gobierno nacional, es poder sentarse a la mesa y poder acordar los objetivos en común que nosotros tenemos”.

“Es muy importante para nosotros que la buena gobernanza que tenemos en la provincia de Neuquén contribuya a que la Argentina pueda crecer como viene creciendo”, remarcó y ejemplificó que Neuquén atrae inversiones porque es una zona libre de conflicto y con paz social.

“Si a Neuquén le va bien, estamos convencidos que le va a ir bien a la Argentina, y si a la Argentina le va bien, le va a ir mejor aún a Neuquén”, sostuvo.

El gobernador reforzó “el desafío es generacional”. “Hemos tomado la decisión de defender Neuquén, no podemos desaprovechar esta gran oportunidad”, remarcó y lo asoció al objetivo de que cada neuquino y cada neuquina "pueda vivir mejor”.

La AOG Patagonia constituye uno de los principales encuentros de la industria del petróleo y el gas en la región que se extenderá durante tres jornadas más, con conferencias técnicas, presentaciones empresariales y encuentros entre directivos de las principales compañías del sector.



