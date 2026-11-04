El pronóstico del tiempo en Neuquén para este miércoles 4 de noviembre anticipa una jornada marcada por el viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h en Neuquén Capital y Zapala. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé temperaturas máximas de entre 12 y 24 grados, según la localidad.

En la capital provincial, el viento soplará del sudoeste durante todo el día, con velocidades de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan durante la madrugada, mientras que por la tarde podrían llegar a los 69 km/h.

En el interior, Zapala tendrá condiciones ventosas similares, Chos Malal registrará ráfagas de hasta 69 km/h y San Martín de los Andes tendrá una jornada más fría, con lluvias aisladas y una temperatura mínima de 3 grados.

Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital

La jornada comenzará con 11 grados durante la madrugada y cielo algo nublado. Por la mañana, la temperatura llegará a los 15 grados, mientras que por la tarde se espera una máxima de 24 grados.

Hacia la noche, el termómetro descenderá a 18 grados y el cielo estará parcialmente nublado.

El viento será uno de los principales protagonistas: soplará del sudoeste durante las cuatro franjas del día, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h durante la madrugada y los 69 km/h por la tarde.

El pronóstico en Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal

Las condiciones meteorológicas serán diferentes según la región. Mientras que en el centro y norte provincial predominará el viento, en la zona cordillerana se esperan temperaturas más bajas y precipitaciones.

Zapala: ráfagas de hasta 78 km/h

En Zapala se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 18.

El viento soplará del sudoeste durante la madrugada y la mañana, y rotará al oeste durante la tarde y la noche.

Las ráfagas podrían llegar a los 78 km/h durante la madrugada y alcanzar los 59 km/h en los períodos siguientes.

San Martín de los Andes: lluvias aisladas y frío

En San Martín de los Andes se anticipa el escenario más frío de las localidades incluidas en el pronóstico. La madrugada comenzará con 3 grados y cielo mayormente nublado.

Durante la mañana, la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas, con temperaturas de 5, 12 y 5 grados, respectivamente.

El viento será del oeste y sudoeste. Las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h durante la madrugada.

Chos Malal: viento y una máxima de 16 grados

En Chos Malal se espera cielo parcialmente nublado durante todo el miércoles. La temperatura comenzará en 6 grados y llegará a una máxima de 16 grados por la tarde.

El viento cambiará entre el oeste y el sudoeste, con velocidades de entre 23 y 41 km/h. Las ráfagas más intensas podrían alcanzar los 69 km/h durante la madrugada.