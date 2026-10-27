La Expo Bovinos 2026 terminó con un balance positivo, luego de un fin de semana con mejores condiciones climáticas tras varios días de temporal. Hubo una importante concurrencia de público, participación en las capacitaciones y se vendió toda la hacienda remitida para el remate. Así lo contó Cecilia De Larminat, quien brindó detalles en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550.

La productora explicó que las lluvias dejaron complicaciones en el trabajo diario del campo, especialmente en los corrales, las vacunaciones y las tareas de manga, que pueden retrasarse cuando el suelo está demasiado húmedo. Sin embargo, destacó que el agua representa un alivio para una región árida que venía de una temporada marcada por la sequía. En octubre, señaló que las precipitaciones superaron los registros habituales de la zona.

El crecimiento de pastos durante la primavera podría aumentar el riesgo de incendios cuando la vegetación se seque en verano.

En cuanto al impacto sobre la hacienda, De Larminat aclaró que por el momento las lluvias no provocaron una salida compulsiva de animales ni una modificación en los precios locales. Durante la época de parición, los productores deben trasladar los animales hacia sectores más altos y con mejor drenaje para evitar que las vacas paran en áreas inundadas. También remarcó que la oferta de pasto exige planificar la carga animal sin asumir que las buenas condiciones se mantendrán durante todo el año.

La entrevistada sostuvo que los cambios climáticos obligan a los productores a adaptar sus estrategias de manejo y evitar el sobrepastoreo, que puede degradar los suelos y las pasturas. Si bien las lluvias favorecen la recuperación de los campos, también pueden generar erosión en sectores sin cobertura vegetal, donde el agua corre con mayor fuerza y arrastra el suelo.

El crecimiento de pastos durante la primavera podría aumentar el riesgo de incendios cuando la vegetación se seque en verano.

Por último, De Larminat advirtió que un año húmedo no significa que el riesgo de incendios desaparezca. El crecimiento rápido de pastos y vegetación puede generar una gran cantidad de material seco cuando suban las temperaturas durante el verano. Esa acumulación, puede facilitar la propagación del fuego ante una chispa o la caída de un rayo, por lo que pidió mantener la prevención y prepararse para posibles focos de incendio.

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