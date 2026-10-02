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Primavera neuquina

Viento e inestabilidad en Neuquén: así estará el tiempo en el cierre de la primera semana de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones variables en gran parte de la provincia. El viento volverá a ser protagonista, mientras que en la cordillera persistirán las precipitaciones.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 22:32
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El viento y la inestabilidad serán los protagonistas en el primer fin de semana de octubre en la provincia de Neuquén - Foto: Archivo

El primer viernes de octubre llegará con tiempo cambiante en Neuquén. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una combinación de viento, nubosidad variable e inestabilidad, especialmente sobre la región cordillerana. En los valles y mesetas se esperan temperaturas agradables durante la tarde, mientras que hacia la cordillera continuarán las lluvias y el ambiente frío.

El dato más importante del pronóstico para este viernes es el regreso del viento sobre los valles y mesetas, junto con la continuidad de las precipitaciones en la cordillera neuquina. De esta manera, el fin de semana comenzará con tiempo variable en gran parte de la provincia y con especial atención en las localidades turísticas de montaña.

Neuquén capital: tarde templada y ráfagas que ganan intensidad

La capital provincial tendrá una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo inestable. La temperatura mínima rondará los 3°C y la máxima alcanzará los 23°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana. El viento del sector oeste y noroeste irá aumentando durante la tarde, con ráfagas cercanas a los 60 km/h.

Zapala: viento persistente en el centro de la provincia

En la zona centro se espera un viernes con nubosidad variable y períodos de inestabilidad. La mañana será fría, con una temperatura mínima cercana a los 2°C, mientras que por la tarde el termómetro podría llegar a los 18°C. El viento se hará sentir durante gran parte de la jornada y podría complicar la circulación en rutas abiertas de la meseta neuquina.

Chos Malal: tiempo variable en el norte neuquino

El norte provincial tendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y momentos de inestabilidad. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 2°C y la máxima cerca de los 19°C. El viento moderado a fuerte será uno de los factores más relevantes durante el cierre de la semana laboral.

San Martín de los Andes: lluvias y ambiente frío en la cordillera

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario típicamente primaveral patagónico. El SMN prevé precipitaciones durante distintos momentos del día y abundante nubosidad. La temperatura mínima será de aproximadamente 3°C y la máxima apenas alcanzará los 11°C. Las lluvias podrían extenderse hacia el sábado, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán seguir la evolución del pronóstico y el estado de las rutas.

Villa La Angostura: un viernes húmedo en el comienzo de octubre

Villa La Angostura tendrá una jornada con lluvias intermitentes, cielo mayormente cubierto y temperaturas bajas para la época. Se espera una mínima de 2°C y una máxima de 9°C. Además, el viento del noroeste acompañará el ingreso de humedad desde la cordillera, manteniendo condiciones inestables durante gran parte del día.

 

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