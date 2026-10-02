El primer viernes de octubre llegará con tiempo cambiante en Neuquén. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia tendrá una combinación de viento, nubosidad variable e inestabilidad, especialmente sobre la región cordillerana. En los valles y mesetas se esperan temperaturas agradables durante la tarde, mientras que hacia la cordillera continuarán las lluvias y el ambiente frío.

El dato más importante del pronóstico para este viernes es el regreso del viento sobre los valles y mesetas, junto con la continuidad de las precipitaciones en la cordillera neuquina. De esta manera, el fin de semana comenzará con tiempo variable en gran parte de la provincia y con especial atención en las localidades turísticas de montaña.

Neuquén capital: tarde templada y ráfagas que ganan intensidad

La capital provincial tendrá una jornada con cielo entre parcialmente nublado y algo inestable. La temperatura mínima rondará los 3°C y la máxima alcanzará los 23°C, convirtiéndose en una de las jornadas más templadas de la semana. El viento del sector oeste y noroeste irá aumentando durante la tarde, con ráfagas cercanas a los 60 km/h.

Zapala: viento persistente en el centro de la provincia

En la zona centro se espera un viernes con nubosidad variable y períodos de inestabilidad. La mañana será fría, con una temperatura mínima cercana a los 2°C, mientras que por la tarde el termómetro podría llegar a los 18°C. El viento se hará sentir durante gran parte de la jornada y podría complicar la circulación en rutas abiertas de la meseta neuquina.

Chos Malal: tiempo variable en el norte neuquino

El norte provincial tendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y momentos de inestabilidad. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 2°C y la máxima cerca de los 19°C. El viento moderado a fuerte será uno de los factores más relevantes durante el cierre de la semana laboral.

San Martín de los Andes: lluvias y ambiente frío en la cordillera

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario típicamente primaveral patagónico. El SMN prevé precipitaciones durante distintos momentos del día y abundante nubosidad. La temperatura mínima será de aproximadamente 3°C y la máxima apenas alcanzará los 11°C. Las lluvias podrían extenderse hacia el sábado, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán seguir la evolución del pronóstico y el estado de las rutas.

Villa La Angostura: un viernes húmedo en el comienzo de octubre

Villa La Angostura tendrá una jornada con lluvias intermitentes, cielo mayormente cubierto y temperaturas bajas para la época. Se espera una mínima de 2°C y una máxima de 9°C. Además, el viento del noroeste acompañará el ingreso de humedad desde la cordillera, manteniendo condiciones inestables durante gran parte del día.