La Prefectura Naval Argentina (PNA) emitió una advertencia dirigida a propietarios, conductores y tripulantes de embarcaciones que navegan en el Lago Lácar y otros lagos de la jurisdicción de San Martín de los Andes. El organismo informó que la crecida de los espejos de agua puede arrastrar troncos, ramas y restos de madera desde las costas, generando obstáculos que representan un peligro para quienes circulan por el agua.

La situación se produce en un contexto de aumento sostenido del nivel de los lagos, una condición que modifica el entorno habitual de navegación y exige mayores medidas de prevención por parte de la comunidad náutica.

Lluvias y deshielo impulsan el aumento del nivel del agua

Según explicaron desde la fuerza, el fenómeno está relacionado con las abundantes precipitaciones registradas en la cordillera neuquina durante las últimas semanas y con el proceso de deshielo en las zonas de alta montaña.

La combinación de ambos factores incrementa el caudal de ríos, arroyos y lagos, provocando que material leñoso acumulado en las costas se desprenda y quede flotando o semisumergido.

Estos elementos pueden ser difíciles de detectar desde una embarcación en movimiento, especialmente en sectores donde las condiciones de visibilidad cambian por el oleaje o la distancia respecto de la costa.

Recomendaciones para quienes navegan en San Martín de los Andes

Frente a este escenario, la Prefectura Naval Argentina pidió reforzar las medidas de seguridad antes y durante cada salida al agua.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Extremar las medidas de precaución durante toda la navegación .

. Mantener vigilancia permanente sobre el entorno .

. Prestar especial atención a la presencia de troncos, ramas y otros obstáculos flotantes o semisumergidos.

Las indicaciones alcanzan tanto a embarcaciones particulares utilizadas con fines recreativos como a aquellas que desarrollan actividades turísticas o laborales en los lagos de la región.

La prevención, clave para evitar accidentes

Desde Prefectura recordaron que la navegación responsable es una herramienta fundamental para reducir riesgos mientras continúen las condiciones de crecida en los lagos cordilleranos.

En una temporada en la que el movimiento turístico comienza a incrementarse en San Martín de los Andes, el organismo remarcó la importancia de respetar las recomendaciones y mantenerse atentos a las condiciones del agua para proteger a las personas y evitar daños en las embarcaciones.