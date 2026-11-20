El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este viernes 20 de noviembre una jornada con viento en toda la provincia de Neuquén, cielo mayormente nublado y precipitaciones en sectores de la cordillera. Las condiciones afectarán a Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

En la capital neuquina, la temperatura máxima llegará a los 23 grados, mientras que en San Martín de los Andes se esperan lluvias y chaparrones durante distintos momentos del día. En esa localidad cordillerana, las ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h.

El pronóstico también anticipa temperaturas más bajas durante la mañana en las localidades del interior, con mínimas de entre 6 y 13 grados en los períodos informados por el organismo nacional.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital este viernes

La jornada comenzará con viento del sudoeste y cielo mayormente nublado. Durante la tarde se registrará la temperatura más alta del día, mientras que hacia la noche disminuirá la intensidad del viento.

Madrugada: 18°, cielo mayormente nublado y viento del sudoeste de 23 a 31 km/h. Ráfagas de hasta 50 km/h.

Mañana: 13°, cielo parcialmente nublado y viento con ráfagas de hasta 50 km/h.

Tarde: máxima de 23°, cielo mayormente nublado y viento del sudoeste.

Noche: 15°, con viento de 13 a 22 km/h.

El pronóstico en Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal

Las condiciones serán diferentes en el interior de Neuquén. Mientras que Zapala y Chos Malal tendrán temperaturas máximas de 20 grados, San Martín de los Andes concentrará las precipitaciones y las ráfagas más intensas.

Zapala: viento del oeste y una máxima de 20 grados

El viernes comenzará con cielo nublado y 13 grados. Durante la mañana se registrará el descenso térmico más importante, con una temperatura de 7 grados.

Madrugada: 13°, cielo nublado y viento del oeste de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Mañana: 7° y cielo parcialmente nublado.

Tarde: máxima de 20°.

Noche: 12° y disminución de la intensidad del viento.

San Martín de los Andes: lluvias y ráfagas de hasta 59 km/h

La localidad cordillerana tendrá el escenario más inestable de las cuatro ciudades relevadas. El SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada y chaparrones por la tarde y la noche.

Madrugada: 10°, lluvias aisladas y viento del oeste, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Mañana: 7° y cielo mayormente nublado.

Tarde: 14°, chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h.

Noche: 6°, chaparrones y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Chos Malal: cielo nublado y una máxima de 20 grados

En el norte neuquino, el viernes tendrá temperaturas frescas durante las primeras horas y un ascenso térmico por la tarde. El viento del oeste será uno de los protagonistas de la jornada.