El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 7 de diciembre la provincia de Neuquén tendrá una jornada marcada por calor intenso, nubosidad variable y la presencia de ráfagas en distintos puntos del territorio. Neuquén capital alcanzará una máxima de 35 grados por la tarde, mientras que en ciudades como Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal predominarán las condiciones mayormente nubladas, con posibilidad de lluvias o tormentas hacia la noche según la zona.

Neuquén capital: máxima de 35 grados y lluvias por la noche

En la capital neuquina, la madrugada será parcialmente nublada con 20 grados y viento leve del Este. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con 27 grados y viento del Norte entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde se espera el momento más caluroso del día, con 35 grados, cielo mayormente nublado y viento del Noroeste de hasta 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Hacia la noche, el SMN anticipó lluvias aisladas, 27 grados y viento del Este entre 13 y 22 km/h, también con ráfagas cercanas a 50 km/h.

Zapala: nubes durante toda la jornada

En Zapala el domingo será estable pero mayormente nublado. La temperatura iniciará en 16 grados durante la madrugada, con viento suave del Sudoeste.

A la mañana la nubosidad se mantendrá, con 23 grados y viento del mismo cuadrante entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde la máxima llegará a 27 grados con cielo mayormente nublado, y hacia la noche la temperatura descenderá a 19 grados con viento leve del Noreste.

San Martín de los Andes: tiempo fresco y estable

La ciudad de San Martín de los Andes tendrá un domingo con cielo predominantemente nublado y temperaturas más bajas respecto a otras zonas de la provincia.

La madrugada será de 11 grados y viento suave del Sudoeste. A la mañana se esperan 18 grados y viento del Oeste, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá a 26 grados con viento del Sudoeste entre 13 y 22 km/h.

La noche se mantendrá mayormente nublada con 18 grados y viento leve del mismo sector.

Chos Malal: tormentas aisladas hacia la noche

En Chos Malal la jornada comenzará con 16 grados, cielo parcialmente nublado y viento del Sudoeste.

Durante la mañana y la tarde prevalecerá el cielo mayormente nublado, con temperaturas de 24 y 28 grados respectivamente, y viento leve del Oeste.

Por la noche, el SMN anticipó tormentas aisladas, 20 grados y viento del Noreste de hasta 22 km/h.