El barrio Las Piedritas comenzó a mostrar esta semana los primeros movimientos vinculados al proyecto de pavimentación urbana que impulsa la Municipalidad de Villa La Angostura. Las tareas iniciales se desarrollan sobre las calles Moquehue y Av.Huemul, donde equipos técnicos realizan relevamientos topográficos, replanteos y nivelaciones previas al avance de la obra.

Según informó el municipio, esta primera etapa contempla además trabajos de movimiento de suelo, fundamentales para preparar la traza que posteriormente recibirá el pavimento.

Una obra que apunta a mejorar la conectividad

Esta obra busca dar respuesta a demandas históricas de los vecinos del sector, mejorando las condiciones de transitabilidad durante todo el año y optimizando el escurrimiento de aguas pluviales.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la pavimentación permitirá una circulación más segura tanto para vehículos como para peatones, además de fortalecer la conectividad interna del barrio y los accesos hacia otras zonas de la localidad.

Habrá cambios temporarios en el tránsito

Debido al avance de los trabajos, el municipio advirtió que durante las próximas semanas podrán registrarse modificaciones en la circulación vehicular en distintos puntos del barrio.

Entre las medidas previstas se encuentran cortes parciales o totales de calzada según las necesidades de la obra, desvíos debidamente señalizados y la circulación constante de maquinaria vial pesada y camiones afectados a las tareas. También se realizarán excavaciones y habrá sectores destinados al acopio temporal de materiales durante la jornada laboral.

Recomendaciones para vecinos y conductores

Ante el despliegue de equipos y maquinaria, las autoridades solicitaron extremar las precauciones al circular por el sector: respetar la señalización instalada en la zona de obra, seguir las indicaciones del personal presente en el lugar, reducir la velocidad en las inmediaciones y evitar estacionar sobre las arterias intervenidas para facilitar el trabajo de los operarios.

Asimismo, se pidió especial atención en el cuidado de niños y mascotas cerca de las áreas donde se realicen excavaciones o movimientos de maquinaria.

Una obra esperada por el barrio

El inicio de estas tareas marca el primer paso de una obra largamente esperada por los habitantes de Las Piedritas, uno de los barrios con mayor crecimiento de Villa La Angostura en los últimos años. Aunque los trabajos generarán inconvenientes temporarios en la circulación, desde el municipio remarcaron que el objetivo es avanzar en mejoras permanentes de la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos.