La Cascada Ñivinco forma parte de los atractivos naturales ubicados sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como Camino de los Siete Lagos. El acceso se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

El recorrido comienza junto a la ruta y continúa por una senda que se interna en un bosque de ñires; sus características determinan que la dificultad es intermedia ya que el trayecto presenta algunos desniveles y un cruce de arroyo a unos 800 metros del inicio.

Un recorrido de 2,5 kilómetros

La caminata tiene una extensión de 2,5 kilómetros por tramo y demanda aproximadamente tres horas entre ida y vuelta. Durante el recorrido predominan los ambientes boscosos, con arroyos, vegetación nativa y sectores abiertos desde donde se observan rasgos característicos del paisaje cordillerano.

Uno de los puntos que requiere mayor atención es el arroyo. Desde la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura recomiendan tomar precauciones durante el cruce y utilizar calzado adecuado para transitar sectores húmedos.

El sendero tiene 2,5 kilómetros por tramo y dificultad intermedia para visitantes.

Un salto de agua dentro del bosque

El sendero habilitado finaliza en el primer salto de la Cascada Ñivinco, donde el agua cae sobre un paredón rocoso formando una cascada de aproximadamente diez metros de altura y cuarenta metros de ancho.

De acuerdo con el Parque Nacional Nahuel Huapi, los visitantes deben permanecer en la senda habilitada y no avanzar hacia los sectores superiores, además recuerdan que está prohibido acampar y hacer fuego en todo el recorrido.

La Cascada Ñivinco ofrece un recorrido entre bosques nativos y paisajes de montaña.

Cómo llegar

El acceso se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, a unos 45 kilómetros de Villa La Angostura en dirección a San Martín de los Andes. El lugar sólo puede alcanzarse en vehículo, ya que actualmente no existe servicio de transporte público hasta el inicio del sendero.

Antes de realizar la caminata, el Parque Nacional Nahuel Huapi solicita completar el registro de trekking y verificar el estado de apertura de la senda.