El pasado fin de semana quedó marcado como una fecha especial para el turismo de Villa La Angostura. Desde Bahía Mansa partió la primera excursión regular con destino a Isla Victoria, recuperando una conexión que no existía desde hace más de quince años.

La salida inaugural significó mucho más que un nuevo recorrido turístico: representó el regreso de un vínculo histórico entre la localidad y uno de los sitios más representativos del Parque Nacional Nahuel Huapi, un atractivo que durante años sólo podía visitarse mediante excursiones que partían desde otros puntos del lago.

La travesía permite navegar directamente desde la costa angosturense hasta Isla Victoria, en un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más reconocidos de la Región de los Lagos. La experiencia suma una nueva alternativa para quienes visitan la localidad y buscan conocer los principales atractivos naturales del parque nacional.

Un hecho esperado por el sector turístico

La concreción del primer viaje fue celebrada por operadores y referentes del turismo local, ya que amplía la oferta de excursiones habilitadas desde Villa La Angostura y fortalece el perfil de la localidad como puerta de acceso a los principales atractivos del Nahuel Huapi.

Además, la salida desde Bahía Mansa permite integrar en una misma jornada algunos de los lugares más visitados de la zona, como la península de Quetrihué, el Bosque de Arrayanes y la propia Isla Victoria.

Qué ofrece la visita a Isla Victoria

Ubicada en el corazón del lago Nahuel Huapi, Isla Victoria es uno de los espacios más emblemáticos del parque nacional. Sus senderos permiten recorrer bosques de especies nativas y exóticas, conocer el histórico Puerto Anchorena, visitar el Arboretum y descubrir parte de la historia de conservación y forestación desarrollada en la isla durante el siglo pasado.

La nueva conexión devuelve a Villa La Angostura un recorrido que formó parte de su historia turística y que ahora vuelve a estar disponible para residentes y visitantes.

Con el primer viaje ya realizado, la expectativa está puesta en consolidar esta propuesta como una de las excursiones destacadas de la temporada, reforzando la oferta de experiencias náuticas en uno de los destinos más elegidos de la Patagonia.