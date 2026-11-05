Villa La Angostura: Figueroa recorrió la obra de la planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos

Villa La Angostura tendrá la primera planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos de Neuquén. La obra, que registra un 11% de avance, estará terminada en marzo de 2027 y permitirá tratar los líquidos provenientes de pozos ciegos, motorhomes, baños químicos y otros sistemas sanitarios móviles.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió los trabajos y supervisó la llegada del equipamiento electromecánico a la localidad. La infraestructura busca dar respuesta a una necesidad sanitaria y ambiental: actualmente, cerca del 75% de la población utiliza pozos ciegos, que requieren el vaciado periódico mediante camiones atmosféricos.

La inversión total asciende a 2.370 millones de pesos y se financia mediante un crédito gestionado ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La ejecución está a cargo de la unión transitoria de empresas integrada por VICA Construcciones SRL y Bridge Hydrogen SA, con un plazo de obra de 300 días y participación del municipio.

Una vista aérea de la obra de la planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos en Villa La Angostura - Foto: Neuquén Informa

Una planta para proteger el suelo y el lago Nahuel Huapi

Recorrimos la planta de pretratamiento de camiones atmosféricos, que ya tiene un 11% de avance y estará lista en marzo de 2027", destacó Figueroa durante la recorrida.

El mandatario señaló que Villa La Angostura será la primera localidad neuquina en contar con un sistema específico para estos residuos y remarcó la importancia de la infraestructura para una comunidad donde tres de cada cuatro habitantes utilizan pozos ciegos.

Trataremos también los líquidos de motorhomes, buses y embarcaciones, y así protegemos el suelo, las napas y el ambiente", indicó.

La planta realizará una etapa previa de separación de sólidos y arenas antes de que los líquidos ingresen a la planta de tratamiento existente. De esta manera, se busca mejorar el tratamiento de los residuos sanitarios y reducir el riesgo de contaminación del suelo, las napas subterráneas y el lago Nahuel Huapi.

La obra de la planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos en Villa La Angostura cuenta con un 11% de avance - Foto: Neuquén Informa

Cómo funcionará el sistema de pretratamiento

La instalación contará con distintos equipos electromecánicos que permitirán separar los materiales sólidos presentes en los líquidos recolectados por los camiones atmosféricos.

El proceso incluirá cuatro componentes principales:

Tamiz de tornillo: retendrá los sólidos gruesos que ingresen a la instalación.

Tanque de sedimentación: permitirá separar los materiales que se depositan en el fondo.

Extractor vertical de arenas: retirará los sedimentos arenosos.

Transportador horizontal: trasladará el material extraído hasta un contenedor para su posterior retiro.

El equipamiento representa una inversión aproximada de 300 millones de pesos y constituye una parte central de la infraestructura que se está instalando en la localidad.

Una vez realizado el pretratamiento, los líquidos continuarán hacia la planta de tratamiento existente. Así, la nueva instalación complementará el sistema sanitario que ya funciona en Villa La Angostura.

La planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos en Villa La Angostura estaría lista para marzo de 2027 - Foto: Neuquén Informa

El impacto de la obra en el turismo de Villa La Angostura

La infraestructura también apunta a resolver una dificultad vinculada con la actividad turística. Hasta ahora, Villa La Angostura no contaba con un punto de descarga adecuado para los residuos sanitarios de vehículos recreativos y servicios móviles.

Con la puesta en funcionamiento de la planta, los usuarios de motorhomes, baños químicos, buses y embarcaciones tendrán un lugar habilitado para descargar sus efluentes.

El cambio es relevante para una localidad que recibe visitantes durante todo el año y tiene en el entorno natural uno de sus principales atractivos. La cercanía con el lago Nahuel Huapi y el Parque Nacional Nahuel Huapi exige una gestión adecuada de los residuos generados tanto por los residentes como por quienes llegan durante las temporadas turísticas.

Además de ordenar la disposición de estos líquidos, el sistema permitirá contar con un circuito de tratamiento controlado y reducir los riesgos asociados a descargas inadecuadas.