En un contexto de crecimiento sostenido de la actividad turística, el municipio de Villa La Angostura anunció una convocatoria excepcional para la incorporación de nuevos Alojamientos Turísticos Temporarios (ATT), una modalidad que permite ofrecer viviendas particulares para uso turístico bajo regulación oficial.

La iniciativa fue difundida por la Secretaría de Turismo local y contempla la apertura de 20 nuevos cupos, una medida extraordinaria que permitirá ampliar la capacidad de alojamiento registrada formalmente en la localidad.

De cara a la temporada de verano 2026-2027

Desde el municipio destacaron que la convocatoria busca brindar una nueva oportunidad para que propietarios interesados puedan incorporarse al sistema turístico local, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Los Alojamientos Turísticos Temporarios representan una alternativa cada vez más utilizada por los visitantes que eligen Villa La Angostura durante fines de semana largos, vacaciones y temporadas de alta demanda. En ese marco, la incorporación de nuevas plazas busca fortalecer la oferta disponible y favorecer la formalización de la actividad.

En vísperas de un amplio calendario turístico

La noticia llega en plena primavera, cuando la localidad ya comienza a prepararse para la temporada estival y para algunos de los principales eventos del calendario turístico, entre ellos la próxima Fiesta Nacional de los Jardines.

Según indicó la comuna, la convocatoria tiene carácter excepcional y está limitada a los 20 cupos anunciados, por lo que las personas interesadas deberán seguir las indicaciones publicadas por la Secretaría de Turismo para acceder al proceso de inscripción.