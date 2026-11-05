La cuenta regresiva para una nueva edición del K42 Adventure Marathon ya comenzó. Este jueves 5 de noviembre quedaron oficialmente habilitadas las inscripciones para la edición 2027 de una de las carreras de trail running más prestigiosas de América Latina, que volverá a tener como escenario los senderos y montañas de Villa La Angostura.

La competencia se desarrollará entre el 4 y el 7 de noviembre de 2027 y volverá a convocar a corredores de distintos países que llegan cada año atraídos por la exigencia técnica del circuito y el entorno natural de la cordillera neuquina.

Cuánto cuesta anotarse

La organización anunció una primera tanda promocional para la distancia principal de 42 kilómetros.

Valores de lanzamiento K42 2027 (primeros 100 cupos)

42K: $210.000

$210.000 21K: $145.000

$145.000 10K: $115.000

$115.000 GRANDK: $265.000

Las distancias del evento

El K42 se caracteriza por ofrecer alternativas para distintos niveles de experiencia.

Modalidades previstas

K42 (42 kilómetros)

K21 (21 kilómetros)

K10 (10 kilómetros)

Relevos 2x21 kilómetros

GrandK

Estas pruebas se desarrollan en un circuito que atraviesa bosques, senderos de montaña y sectores con vistas panorámicas al lago Nahuel Huapi y a la cordillera de los Andes.

Un clásico del trail sudamericano

Desde hace más de dos décadas, el K42 se consolidó como una referencia para el trail running de montaña en Sudamérica. El recorrido principal presenta más de 2.500 metros de desnivel positivo acumulado y tiene como punto emblemático el paso por el Cerro Bayo.

La prueba genera además un importante movimiento turístico y económico para Villa La Angostura, con miles de visitantes que llegan cada año para participar o acompañar a los corredores.

Los atletas de élite que ya entrenan en Villa La Angostura

Mientras avanzan las inscripciones para 2027, la localidad vive la previa de la edición 2026, que se disputará en los próximos días.

Entre los corredores de élite que ya arribaron a Villa La Angostura para preparar la carrera se encuentran:

Maxi Duarte

Ignacio Reyes

Alberto Bravo

Daniel Pasquini

Valentina Di Battista

Rocío Salazar

Florencia Luorno

Cómo inscribirse

Las inscripciones para el K42 2027 pueden realizarse a través del sitio oficial de KSeries, donde también se publicarán las próximas etapas de venta, reglamentos y novedades del evento.