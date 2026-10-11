Villa La Angostura fortalece el abastecimiento de agua con la compra de bombas sumergibles

El Concejo Deliberante de Villa la Angostura aprobó una ordenanza a través de la cual habilita al Gobierno municipal a realizar un proceso licitatorio para la adquisición de seis bombas sumergibles, cuya inversión se estima en $113.000.000.

El objetivo de la compra de dichos artefactos es dar solución a una problemática que suele darse todos los veranos en la localidad cordillerana: la falta de agua más allá de tratarse de una ciudad rodeada de lagos. La idea es que, con el nuevo equipamiento, se eviten cortes en el suministro y que además se mejore la presión de agua.

La decisión se enmarca en las acciones que llevan adelante en conjunto la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para mejorar el suministro de un recurso esencial en Villa la Angostura.

La licitación que habilitó el Concejo Deliberante para la compra de bombas sumergibles surgió producto de un informe técnico realizado por el organismo provincial, que expuso cuáles eran las intervenciones necesarias para hacer frente a la demanda que se dará el próximo verano, la cual irá en una curva creciente producto del movimiento turístico.

Los equipos que sugirió incorporar el EPAS incluyen bombas electrosumergibles de 100 HP y 125 HP, dos modelos Rotorpump SP800-07AA, Flygt BS2670MT o similares. Se trata de equipamiento destinado a reforzar la capacidad operativa de las instalaciones, como así también permitir reemplazar bombas ante fallas que podrían ocurrir eventualmente.

Según la ordenanza aprobada por los ediles de la localidad, el presupuesto oficial de la licitación para adquirir seis bombas sumergibles es de $113.000.000 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Con respecto al esquema estipulado, el Gobierno municipal entregará un anticipo del 30% del monto total al adjudicatario, mientras que el 70% restante se abonará con la entrega de los equipos.





