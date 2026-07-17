“Sería muy difícil hacer obras sin acompañamiento de Provincia”, Murer destacó la infraestructura en Villa La Angostura

El intendente de Villa la Angostura, Javier Murer habló con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550, acerca de las obras de infraestructura que anunció el gobernador Rolando Figueroa para la localidad cordillerana en el comienzo de la semana, que coincidió también con el lanzamiento del Operativo Nieve desde el Cerro Bayo.

Murer expresó en primer lugar: “Tuvimos el martes lleno de actividades porque se inauguró la aerosilla cuádruple en el Cerro Bayo -que ha hecho una gran inversión para que esto suceda-; y permitirá agilizar el tránsito y mejorar el aprovechamiento del complejo, le viene bien a la gente para que no pierda tiempo en las colas para subir a la montaña”.

Por otro lado, el intendente detalló: “En el informe de gestión que presentó Figueroa abierto a la comunidad, te hace sentir muy bien y creo que a la gente también que se rinda cuentas de lo que se hace a nivel provincial, nos deja a los intendentes una enseñanza de cómo empezar a comunicar los hechos en cada localidad”.

En ese sentido continuó: “Nos hace repensar sobre cómo hay que comunicar sobre todo las responsabilidades que tenemos como gobernantes. Fueron 45 minutos de exposición donde se habló de obras, becas estudiantiles, créditos hipotecarios, planes de viviendas, acompañamiento al sector productivo, centros de salud, es decir políticas que impactan en la sociedad”.

Gasoducto Cordillerano y AliVilla, obras claves para potenciar el desarrollo de servicios públicos esenciales

Acerca de las obras ejemplificó: “Quiero destacar la ampliación del Gasoducto Cordillerano, que nos dio la posibilidad de brindar factibilidades para la conexión de gas a muchos vecinos; la continuidad del interconectado eléctrico AliVilla que es una obra detenida hace varios años que sabíamos que el Gobierno nacional no le iba a dar continuidad, y el Gobernador anunció que nos íbamos a hacer cargo y es una realidad. Hablamos de US$80 millones de dólares de inversión que impacta y trae beneficios en lo ambiental y en la salud de las personas”.

Sobre la misma línea, Javier Murer explicó en AM550: “Los grupos electrógenos del EPEN los tenemos a 200 metros de nuestras casas, hay dos macrolotes donde viven 120 familias que conviven diariamente con esos ruidos, por eso esto es un impacto muy positivo. Es una obra que lleva adelante la gente del Ministerio de Infraestructura y que se licitará prontamente, esperamos de acá a fin de año tener listo ese proceso”.

Desarrollo inmobiliario en la localidad

Consultado por la situación inmobiliaria en la localidad, Murer manifestó: “Sabemos que Villa tiene un movimiento muy importante sobre ventas de lotes y generar obras favorece a esos desarrollos, estamos en una etapa donde pusimos paños fríos sobre el Plan de Reordenamiento Territorial. Hay un trabajo de un año con participación de los vecinos y de los desarrolladores que quieren ver el lugar ordenado, con lo cual se fijan parámetros de construcción en zonas estratégicas de la ciudad, todo eso está en etapa de análisis con sugerencias que hacen a dar una mirada local, y una vez que esté terminado todo se trasladará al Concejo Deliberante para su tratamiento correspondiente”.

Temporada de invierno 2026

En relación a la temporada de invierno sostuvo: “Venimos de una semana de agua todos los días, estamos esperando la nieve fuerte para todos en general, prestadores de servicio, la gente del Cerro Bayo, deseamos que suceda para que puedan tener una excelente temporada hoteleros, gastronómicos, etcétera. Tenemos un Mundial de por medio, vacaciones a nivel regional, eso impacta mucho en toda la zona cordillerana”.

Javier Murer comentó en el programa La Segunda Mañana: “Nosotros como equipo de trabajo tenemos en claro que debemos cumplir los compromisos que asumimos, no ha sido una tarea sencilla, nos encontramos con obstáculos, pero estamos generando obras de gran impacto con el acompañamiento del Gobierno provincial, sería muy difícil hacerlo para los municipios porque no somos autónomos en su totalidad, pagamos sueldos con asistencia financiera por ejemplo, pero la buena gestión hace que se lleven adelante proyectos que nos fijamos”.

Obras claves

Indicó al respecto que “hay dos licitaciones para dos escuelas, la EPET número 28 y la Escuela 371 que funciona en un albergue municipal. Como dijo el Gobernador tenemos que trabajar para tener una buena educación y que todos los chicos tengan la posibilidad de estudiar, tener una escuela técnica traería muchos beneficios por ejemplo, necesitamos espacios cubiertos, pavimento, todo eso transforma la vida de las personas”.

En la entrevista, Javier Murer ratificó que se pavimentarán 35 cuadras en el barrio Las Piedritas, uno de los más emblemáticos de la ciudad.

“Se trabaja mucho, el proceso de gestión es tedioso, pero necesario, estamos muy contentos con el acompañamiento de Rolo (Figueroa) y de todos sus ministros”, añadió el intendente de Villa la Angostura.

Y concluyó: “Tengo un excelente equipo de trabajo, se ha sumado gente que no tiene necesidad de estar en política y lo hace convencido de que es el momento de cambiar la realidad del pueblo y de muchas personas”.

La entrevista completa