Desde este domingo 1 de noviembre, los conductores que circulen por Villa La Angostura deberán prestar especial atención a dos infracciones de tránsito: utilizar el teléfono celular mientras manejan y viajar sin el cinturón de seguridad abrochado. A partir de esa fecha, el sistema de control comenzará a generar multas económicas y dejará atrás la etapa de advertencias preventivas, tal como ocurre desde marzo.

La medida fue anunciada por la Municipalidad de Villa La Angostura y alcanza a quienes sean detectados por las cámaras inteligentes instaladas en distintos puntos de la localidad. El objetivo es reforzar la seguridad vial y desalentar conductas que ponen en riesgo tanto a los automovilistas como a sus acompañantes y al resto de las personas que circulan por la vía pública.

Dónde están las cámaras que detectan las infracciones

Los dispositivos de control están instalados en dos sectores estratégicos de Villa La Angostura: sobre la avenida Los Arrayanes, en pleno centro; y en el comienzo de la Ruta de los Siete Lagos, en uno de los accesos al corredor que conecta con San Martín de los Andes.

De acuerdo con la información difundida sobre la implementación del sistema, los equipos se encuentran en la avenida Arrayanes al 400 y en la avenida Siete Lagos 125, a pocos metros de la Municipalidad angosturense.

Las cámaras cuentan con tecnología que permite captar imágenes de vehículos en movimiento y detectar si los conductores utilizan el teléfono celular o circulan sin el cinturón de seguridad colocado.

De las advertencias preventivas, al cobro de multas

Los equipos comenzaron a funcionar en marzo de este año. Durante los primeros meses, el sistema tuvo una finalidad preventiva: advertir a los automovilistas sobre las conductas detectadas antes de avanzar con las sanciones económicas.

En una etapa posterior, se informó que los propietarios de los vehículos podían recibir notificaciones por correo electrónico para conocer las infracciones registradas. Esos avisos tenían carácter informativo y no implicaban una obligación de pago.

Sin embargo, desde el 1 de noviembre comenzará la aplicación efectiva de las multas para las conductas alcanzadas por este sistema de fiscalización.

Qué deben tener en cuenta los conductores

La utilización del celular mientras se conduce y la falta de cinturón de seguridad son conductas contempladas por las normas de tránsito vigentes. Ambas pueden comprometer la seguridad vial y aumentar los riesgos ante una maniobra imprevista o un siniestro.

Por eso, quienes circulen por el centro de Villa La Angostura o se dirijan hacia la Ruta de los Siete Lagos deberán evitar manipular el teléfono durante la conducción y verificar que todos los ocupantes del vehículo tengan colocado el cinturón.

La entrada en vigencia del cobro de multas también coincide con la proximidad de la temporada de verano, un período en el que la localidad cordillerana recibe visitantes y aumenta el movimiento vehicular.

Con el nuevo esquema, el Municipio de Villa La Angostura busca que los controles automáticos pasen de una instancia de concientización a una herramienta efectiva para fiscalizar el cumplimiento de las normas y promover una circulación más segura para residentes y turistas.