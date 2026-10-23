La EPET N° 5 de Neuquén capital se consagró ganadora de la final neuquina del Concurso VIA Argentina, una iniciativa que impulsa la participación de estudiantes en proyectos de seguridad vial. La definición se realizó en el Espacio DUAM, en el marco de la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026.

El encuentro reunió a estudiantes de siete escuelas de Neuquén, Centenario y Añelo, que presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por autoridades provinciales, representantes de TotalEnergies, la Asociación MiNU y organizaciones vinculadas con la prevención vial. Las EPET N° 2 de Centenario y N° 14 de Neuquén también fueron distinguidas con menciones especiales.

Las EPET N° 2 de Centenario y N° 14 de Neuquén recibieron menciones especiales durante el encuentro

El certamen fue organizado por TotalEnergies y la Asociación MiNU, luego de meses de talleres y actividades en establecimientos educativos. Durante ese proceso, los jóvenes trabajaron sobre la movilidad segura, la prevención de siniestros y el desarrollo de iniciativas para generar cambios positivos en sus comunidades.

La jornada incluyó, además, actividades lúdicas relacionadas con el liderazgo y la seguridad vial, así como espacios de intercambio entre estudiantes, especialistas y autoridades. La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la importancia de que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y participar activamente en la construcción de proyectos para la comunidad.

El equipo ganador competirá en la final nacional y podría acceder a una instancia internacional en París, Francia.

Con este resultado, la EPET N° 5 representará a Neuquén en la instancia nacional, donde se enfrentará al equipo ganador de la final del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Quien se imponga en esa etapa tendrá la posibilidad de participar de una final internacional y viajar a París, Francia, para representar a la Argentina.