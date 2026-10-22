La Municipalidad de Neuquén fortalece su estrategia de digitalización con Capi, el asistente virtual que procesa más de 85.300 consultas mensuales a través de WhatsApp. A un año y medio de su puesta en funcionamiento, la herramienta permite que los vecinos accedan a información y resuelvan distintas gestiones sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas municipales.

Según informó Natalia Silvestri, subsecretaria de Tecnologías, el sistema responde de manera directa al 87% de las interacciones, mientras que el 13% restante se deriva a la línea telefónica 147 cuando requiere una atención más personalizada. “Estamos logrando cumplir con uno de los objetivos iniciales de esta gestión, que ese vecino no tenga que acudir presencialmente a las oficinas municipales”, destacó la funcionaria.

La Municipalidad informó que el 90% de los trámites ya fue digitalizado como parte de su estrategia de modernización.

Entre las consultas más habituales aparecen la información turística, los tributos municipales y las infracciones de tránsito. En materia de recaudación, los usuarios pueden consultar deudas vinculadas con patentes, licencias comerciales y partidas, además de recibir los comprobantes correspondientes para realizar los pagos. El servicio busca simplificar los trámites y reducir los tiempos de espera.

Uno de los datos que refleja el alcance de Capi es su utilización fuera del horario administrativo. El 47% de las conversaciones se concentra entre las 15 y las 20, mientras que otro 13% se registra entre las 20 y las 7 de la mañana. La disponibilidad permanente permite que los vecinos accedan a información municipal incluso cuando las dependencias públicas están cerradas. En paralelo, el municipio informó que ya digitalizó el 90% de sus trámites.

El municipio prepara una nueva función para que los vecinos puedan realizar reclamos urbanos y seguir su estado desde Capi.

La próxima etapa contempla la incorporación de un sistema de incidencias para que los vecinos puedan informar problemas urbanos y realizar pedidos vinculados con sus barrios. La herramienta, desarrollada por el equipo tecnológico municipal, se integrará con el 147 y la plataforma web Muni Express, con el objetivo de centralizar la gestión de reclamos.

“El ciudadano va a poder realizar el 100% del seguimiento de sus incidencias por Capi”, adelantó Silvestri. Con esta actualización, la Municipalidad busca ampliar las posibilidades de gestión desde el celular y ofrecer mayor trazabilidad sobre los reclamos, para que cada persona pueda conocer el estado de su solicitud sin tener que acercarse a una dependencia municipal.