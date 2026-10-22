¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Más de 85.000 mil consultas

Turismo, impuestos y multas de tránsito lideran las consultas en el asistente virtual del municipio de Neuquén

El asistente virtual de la Municipalidad de Neuquén recibe más de 85 mil consultas mensuales por WhatsApp. El 87% de las interacciones obtiene una respuesta directa sin derivaciones. Además, el municipio prepara una herramienta para seguir reclamos urbanos desde el celular.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 15:28
PUBLICIDAD
Capi es el asistente virtual de la Municipalidad de Neuquén y procesa más de 85.300 consultas mensuales a través de WhatsApp.

La Municipalidad de Neuquén fortalece su estrategia de digitalización con Capi, el asistente virtual que procesa más de 85.300 consultas mensuales a través de WhatsApp. A un año y medio de su puesta en funcionamiento, la herramienta permite que los vecinos accedan a información y resuelvan distintas gestiones sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas municipales.

Según informó Natalia Silvestri, subsecretaria de Tecnologías, el sistema responde de manera directa al 87% de las interacciones, mientras que el 13% restante se deriva a la línea telefónica 147 cuando requiere una atención más personalizada. “Estamos logrando cumplir con uno de los objetivos iniciales de esta gestión, que ese vecino no tenga que acudir presencialmente a las oficinas municipales”, destacó la funcionaria.

La Municipalidad informó que el 90% de los trámites ya fue digitalizado como parte de su estrategia de modernización.

Entre las consultas más habituales aparecen la información turística, los tributos municipales y las infracciones de tránsito. En materia de recaudación, los usuarios pueden consultar deudas vinculadas con patentes, licencias comerciales y partidas, además de recibir los comprobantes correspondientes para realizar los pagos. El servicio busca simplificar los trámites y reducir los tiempos de espera.

Uno de los datos que refleja el alcance de Capi es su utilización fuera del horario administrativo. El 47% de las conversaciones se concentra entre las 15 y las 20, mientras que otro 13% se registra entre las 20 y las 7 de la mañana. La disponibilidad permanente permite que los vecinos accedan a información municipal incluso cuando las dependencias públicas están cerradas. En paralelo, el municipio informó que ya digitalizó el 90% de sus trámites.

El municipio prepara una nueva función para que los vecinos puedan realizar reclamos urbanos y seguir su estado desde Capi.

La próxima etapa contempla la incorporación de un sistema de incidencias para que los vecinos puedan informar problemas urbanos y realizar pedidos vinculados con sus barrios. La herramienta, desarrollada por el equipo tecnológico municipal, se integrará con el 147 y la plataforma web Muni Express, con el objetivo de centralizar la gestión de reclamos.

El ciudadano va a poder realizar el 100% del seguimiento de sus incidencias por Capi”, adelantó Silvestri. Con esta actualización, la Municipalidad busca ampliar las posibilidades de gestión desde el celular y ofrecer mayor trazabilidad sobre los reclamos, para que cada persona pueda conocer el estado de su solicitud sin tener que acercarse a una dependencia municipal.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD