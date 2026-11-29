El Centro Provincial de Enseñanza Media -CPEM- 102 en la localidad de Villa Puente Picún Leufú, de la región del Pehuén, celebró el pasado jueves, el acto de colación de siete estudiantes que constituyen su primera promoción de egresados, y contó con la presencia de la ministra de Educación, Soledad Martínez.

“Para mí lo que significa este acto es el efectivo derecho a la educación brindado para ellos, con un Estado presente”, valoró el director del establecimiento, Ariel Bongiovani.

Este CPEM fue creado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa en diciembre del año 2024, con aprobación del Cuerpo Colegiado del CPE y comenzó a funcionar en el ciclo lectivo 2025, en el edificio de la Escuela Primaria 81 de la localidad, en horario de tarde. Esto permitió que sus estudiantes dejaran de viajar para cursar en Paso Aguerre, haciendo un trayecto que llegaba a significar en algunos casos, hasta dos horas diarias de viaje en transporte escolar. El establecimiento tiene una matrícula de 38 estudiantes que proceden de la misma Villa y de Los Molles, Chacaico y Cortaderas.

Bongiovani se refirió a la realidad que transitaron los estudiantes de la villa hasta la concreción del nuevo establecimiento describiendo que “muchos chicos de Villa Puente Picún y de los alrededores asistían desde las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche y llegaban, si todo estaba normal y no se rompía el transporte, en todos los períodos, con todos los climas, a las dos de la mañana. Ha pasado tiempo en el que se rompía el camino, entonces los chicos llegaban a cualquier hora; gracias a Dios, siempre llegaron bien”.

Destacó además “para mí lo que significa este acto es ver la trayectoria que hicieron los chicos en el CPEM 102, pero más allá de lo pedagógico-didáctico, de las dificultades de continuidad pedagógica, es el efectivo derecho a la educación brindado para ellos, con un Estado presente que le pudo poner el transporte y los chicos, aunque vivan lejos muchos, se movilicen en transporte escolar”.

Resumió la importancia del hecho educativo situado al afirmar que “es el ejercicio del derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades en la territorialidad, para estos chicos que venían relegados, que para poder terminar la escuela secundaria tenían que hacer un esfuerzo importantísimo; que muchos lo veían como algo difícil o muy alejado de su realidad terminar la escuela secundaria; hoy por hoy es un derecho que se garantiza desde la escuela, y desde el Estado”.

El nuevo centro de educación media implicó en sus inicios disponer de la creación de 154 horas cátedra para cubrir el contenido de las materias del Ciclo Básico Común, con 1er y 2do año creados, y de seis cargos para la dirección, asesoría pedagógica, preceptoría y de auxiliares de servicio.

Acompañaron a la ministra en la actividad de esta semana, los directores de Educación Secundaria del CPE, Christian Widmann; del Distrito Educativo III Zapala, Fabián Parra, y de Innovación en Comunicación de la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del ministerio Juan Hormachea.

Martínez adelantó en ese marco que se proyecta para el primer trimestre del año próximo la construcción del edificio propio para esta institución, con modalidad constructiva CORFONE.

Recorrida de la primaria 293

En forma posterior al acto del CPEM la ministra Martinez visitó también la escuela primaria N° 293 de la misma localidad y conversó con referentes de su comunidad educativa.

Esta escuela tiene una matrícula de 17 estudiantes que cursan de primero a séptimo grado. Entre los proyectos poseen un invernadero; y un grupo de alumnos, a partir de la Feria de Ciencias del año pasado y salidas de campo con reconocimiento de animales prehistóricos, crearon un catálogo de fósiles con realidad aumentada. Esto fue posible a partir del trabajo con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y la provisión de internet satelital y la llegada del carro digital con nuevo equipamiento a la institución.

Con la primera colación del CPEM 102 y el anuncio de su futuro edificio escolar la provincia se da una muestra más de la consolidación de políticas educativas del gobierno provincial, orientadas a ampliar coberturas, reducir las distancias y garantizar la igualdad de oportunidades en las distintas regiones.