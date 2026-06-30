El Parador Turístico de Villa Puente Picún Leufú, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, fue destruido por un incendio ocurrido durante la madrugada de este martes 30 de junio, después de las 5 de la mañana. No se registraron personas heridas, ya que el establecimiento permanecía cerrado desde la noche anterior.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 22 de Zapala, mientras que especialistas de Bomberos realizan los peritajes para determinar el origen del fuego y establecer si se trató de un hecho accidental o intencional.

El parador era explotado mediante una concesión por una emprendedora local, Adelina, quien trabajaba junto a su familia. El edificio quedó totalmente destruido y las autoridades esperan el resultado de las pericias para avanzar con la investigación.

El incendio destruyó por completo el edificio

El fuego consumió la totalidad del Parador Turístico de Villa Puente Picún Leufú, una construcción de aproximadamente 80 metros cuadrados ubicada sobre uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia.

Según la información oficial, la familia concesionaria permaneció trabajando en el lugar hasta alrededor de las 22 del lunes. Luego cerró el establecimiento y se retiró a su domicilio.

Horas más tarde, vecinos de la zona observaron las llamas y dieron aviso a las autoridades locales, que desplegaron un operativo durante la madrugada.

¿Qué se sabe sobre el origen del incendio?

Hasta el momento no existe una hipótesis confirmada sobre las causas del siniestro.

Durante la mañana del martes, efectivos de la Comisaría 22 de Zapala iniciaron las actuaciones correspondientes y personal especializado de Bomberos comenzó las tareas periciales.

El objetivo es establecer:

Dónde comenzó el fuego.

Cómo se propagó.

Si existió algún desperfecto eléctrico u otra causa accidental.

Si hubo intervención de terceros.

Las conclusiones surgirán una vez finalicen los estudios técnicos.

Un espacio pensado para impulsar el turismo local

El Parador Turístico fue construido en 2015 por CORFONE, con el objetivo de brindar servicios a quienes transitan por la Ruta Nacional 40 y fortalecer la actividad económica de la localidad.

Durante los últimos años funcionó como un punto de descanso para viajeros y también como una oportunidad laboral para emprendedores de la zona.

La pérdida representa un impacto tanto para la familia concesionaria como para la comunidad, que contaba con el edificio como uno de los servicios destinados al turismo regional.

El impacto para Villa Puente Picún Leufú

Aunque se trata de una pequeña localidad, Villa Puente Picún Leufú viene impulsando distintas iniciativas para potenciar su perfil turístico.

En los últimos años, la Comisión de Fomento trabajó junto a organismos provinciales en proyectos vinculados al desarrollo de atractivos locales, como la puesta en valor de sus recursos termales, buscando ampliar la oferta para quienes recorren el centro de Neuquén.

La destrucción del parador representa un retroceso para esa estrategia, ya que era uno de los servicios destinados a recibir visitantes que circulan por la Ruta Nacional 40.