Picún Leufú se prepara para una gran fiesta campera: jineteada nocturna y más de $24 millones en premios

Villa del Puente Picún Leufú se prepara para recibir este sábado 7 y domingo 8 de noviembre la décima edición regional y primera provincial de la Fiesta Homenaje al Peón Rural. Durante dos jornadas, la localidad neuquina reunirá a jinetes, músicos y familias en una celebración que combinará jineteadas, destrezas criollas, gastronomía y actividades para todas las edades.

La principal novedad de esta edición será la realización, por primera vez, de una jineteada nocturna. El desafío se disputará el sábado a las 21 en la categoría crina limpia y tendrá tres millones de pesos en premios. La jornada comenzará a las 10 con el acto protocolar y el desfile de montados, y continuará con danzas, carreras de tambores y un almuerzo criollo.

Las destrezas criollas y las competencias de campo repartirán más de 24 millones de pesos en premios.

La programación del sábado también incluirá la Gran Pialada de Terneros, que entregará seis millones de pesos, y el Gran Desafío con Grupa Surera, con cinco millones en premios. Desde las 16 habrá propuestas para los más chicos, mientras que a las 23 comenzará la bailanta campera con las actuaciones de Los Balseritos de Balsa Las Perlas, Cristian Huenelaf y su conjunto, Los Jóvenes del Chamamé, Los Menchos Tarragoseros y Estirpe Litoraleña.

El domingo, las actividades comenzarán con un concurso de asado al asador para mujeres y, a las 11, se realizará el homenaje a los peones rurales de la zona. Por la tarde tendrá lugar el Gran Desafío del Basto con Encimera, que pondrá en juego siete millones de pesos para los tres primeros puestos. El cierre está previsto para las 18, con un baile campero.

La música en vivo y las bailantas camperas completarán dos jornadas dedicadas a las tradiciones rurales.

La fiesta contará además con la participación de los payadores Tito Arancena y Lucas Linares, Pepe Miglio en primera guitarra, Ciro Flores como cronometrista y los relatores Arnoldo Díaz y Omar Méndez. La música continuará el domingo con las presentaciones de Los Menchos Tarragoseros y Los Camperitos Chamameceros.

La celebración fue declarada Fiesta Provincial en enero de 2026, en reconocimiento a su importancia cultural, turística, social y económica para la región. El encuentro busca mantener vivas las tradiciones rurales y reconocer el trabajo de quienes forman parte de la actividad ganadera y de la identidad de la zona.