Un Volkswagen Up rojo terminó atrapado contra una formación del Tren del Valle y fue arrastrado varios metros durante un violento choque ocurrido pasadas las 7:30 de este miércoles en el bajo de Neuquén.

El impacto se produjo en el cruce de Arturo Illia y las vías, cuando el vehículo circulaba en dirección norte-sur y, según relató el móvil de AM550 desde el lugar, no advirtió que se aproximaba la formación que llegaba desde Cipolletti hacia la estación del centro neuquino.

El periodista Juan Pablo Andréz informó desde el lugar que el conductor del auto, de unos 40 años, viajaba solo y no sufrió heridas. Una ambulancia del SIEN llegó al sector, pero se retiró luego de constatar que no había personas lesionadas.

Policía y Tránsito trabajaron en el lugar mientras continuaban las demoras. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El fuerte impacto dejó importantes daños en el vehículo. La formación, en tanto, permanecía en el lugar y tapaba por completo el paso por calle Primeros Pobladores.

El auto quedó sobre las vías y el tren no puede avanzar

El relato del móvil permitió conocer en vivo cómo quedó la escena después del impacto. El Volkswagen Up permanecía junto a la formación, mientras trabajaban efectivos policiales y personal de Tránsito de la Municipalidad.

“El tren circulaba con normalidad, y el auto estaba sobre las vías”, contó Andréz desde el lugar.

Policía y Tránsito trabajaron en el lugar después del fuerte impacto. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Por el momento, la Policía no retiró ni el tren ni el Volkswagen, mientras se aguarda la realización de las pericias correspondientes.

El conductor fue asistido en el lugar y permanecía dentro del vehículo, en el asiento del acompañante. También resta realizarle el test de alcoholemia, lo cual debe llevar adelante la Policía federal, por tratarse de jurisdicción nacional las vías del tren.

El choque ocurrió pasadas las 7:30 en Arturo Illia y las vías. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

Un cruce sin barrera y con el tránsito complicado

Uno de los puntos que deberá determinar la investigación es cómo se produjo el ingreso del auto al cruce ferroviario.

Según explicó el móvil de AM550, en ese sector no hay barrera y el último paso con ese sistema se encuentra sobre calle Bahía Blanca.

Las filas de vehículos se acumularon mientras continuaba el operativo. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

“No lo advirtió, no se dio cuenta, cuando el tren estaba por pasar y lo termina llevando por delante”, relató el periodista desde Arturo Illia y las vías.

Mientras avanzan las tareas, la circulación permanece afectada. Para quienes llegan por Primeros Pobladores, no es posible girar hacia Illia debido a la presencia de la formación.

La Policía mantiene un operativo en el sector, con dos móviles sobre Illia y otro del lado de Linares, mientras personal municipal trabaja para ordenar el tránsito.

Una calle que se volvió fundamental, cortada

Las filas de vehículos se acumulan en distintos puntos del sector y la circulación permanece muy afectada como consecuencia del choque y de la presencia de la formación ferroviaria sobre las vías. La situación genera demoras importantes para quienes necesitan atravesar esa zona durante las primeras horas de la mañana.

El conductor del Volkswagen resultó ileso tras el impacto con el tren. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios

El impacto es todavía mayor porque Primeros Pobladores es una de las vías elegidas por muchos conductores que ingresan a Neuquén desde Cipolletti y buscan atravesar la zona de la obra de la avenida Mosconi para continuar luego hacia Saturnino Torres.

Con el paso bloqueado hacia Illia, quienes habitualmente utilizan ese recorrido deben buscar alternativas para continuar su trayecto, mientras el operativo policial y las tareas vinculadas al siniestro se mantienen en el lugar. La congestión se extiende y complica una circulación que ya suele concentrarse en ese sector durante el horario de ingreso laboral.

Otro choque suma demoras en los accesos

El inicio de la mañana también quedó marcado por otro siniestro vial en la zona del Tercer Puente, donde chocaron un Volkswagen Gol y una camioneta Chevrolet S10.

Ese segundo accidente también generó demoras en la circulación y complicó todavía más el ingreso y egreso hacia Neuquén en las primeras horas de la jornada.

Así, el choque contra el Tren del Valle y el siniestro registrado en el sector del Tercer Puente dejaron varios puntos con tránsito complicado, mientras los equipos continúan trabajando para normalizar la circulación.