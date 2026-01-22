A casi dos semanas del accidente entre el Tren Patagónico y un Renault 12, la mujer y el niño que iban con el hombre permanecen hospitalizados y piden ayuda para poder costear la estadía. Además, el hombre explicó cómo ocurrió el accidente.

El hecho fue el 10 de enero, a kilómetros de Comallo, cuando la formación del Tren Patagónico que iba hacia Bariloche embistió al Renault en un cruce de las vías. Tanto la mujer como el hijo fueron hospitalizados.

Sin embargo, a casi dos semanas del hecho permanecen hospitalizados en el Hospital Ramón Carrillo, a donde fueron derivados, mientras su esposo y padre continúa acompañándolos desde el accidente.

Vitto, el hijo de Carlos de 13 años, sufrió un traumatismo grave y ahora requiere rehabilitación. Según El Cordillerano, contó que están esperando respuesta de la obra social y que para una resonancia debieron pagarle a un anestesista con el dinero que les donó la gente. Sin embargo aclara que la situación es desesperante.

En cuanto a su esposa, Carlos comentó que tiene traumatismos diversos y que está hospitalizada esperando a realizarse una cirugía por un golpe en uno de sus ojos. El adolescente, que padece trastorno del espectro autista (TEA) tuvo un fuerte golpe en la cabeza con fracturas, una conmoción y un sangrado, que le generó problemas en el habla y en la movilidad de la parte derecha del cuerpo, y con necesidad de atención constante.

Ahora necesita una derivación a un centro de rehabilitación, aunque por el momento está en pediatría. Carlos está acompañándolos y esperando que puedan obtener respuestas para las intervenciones médicas.

Además explicó cómo fue el momento del choque. Aunque en las imágenes se ve cómo el tren avanza y embiste al auto, no se llega a entender por qué el mismo se frenó allí. Carlos describió que circulaban por Ruta 23, en el desvío antes de Comallo. Allí hay un montículo de tierra que superaba al Renault 12 y una camioneta, lo cual impedía que el conductor pueda ver.

"Miré hacia la izquierda, que es lo único que me quedaba la vía libre, y cuando volví a mirar, de inmediato a la mano derecha, estaba el tren pasando por la puerta del Renault 12”, detalló.

Aclaró que el maquinista del Tren lo ayudó de inmediato, como también las autoridades de la empresa quienes se presentaron en el hospital para colaborar.

Aunque ya enviaron la solicitud para la derivación médica y también avanzarían con un recurso de amparo, por el momento necesitan colaboración de la comunidad para los gastos de transporte y comida, ya que Carlos está solo en la ciudad cuidando a su hijo y esposa.

Para eso brindar una colaboración económica se puede enviar al alias compra.tela.rojo.mp a nombre de Eduardo Carlos Berio Benítez.