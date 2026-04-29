Un Chevrolet Corsa gris fue embestido por el tren del Valle este miércoles por la mañana cuando su conductora intentó cruzar las vías sin advertir que la formación se aproximaba.

El choque ocurrió en la esquina de las calles Cuba y San Martín, en el oeste de la ciudad, cerca del aeropuerto, en un paso a nivel que no tiene barrera ni personal de control.

El momento del impacto

El tren, que había salido de Plottier con destino a Neuquén en el servicio de las 7.05, impactó contra el auto en pleno cruce.

“El tren la chocó del lado del acompañante, por suerte viajaba sola, ya que el costado del auto quedó muy dañado”, relató el periodista Juan Pablo Andréz desde el lugar, en diálogo con “La mañana es de LA PRIMERA” por AM550.

El lateral del vehículo quedó seriamente dañado tras el golpe.

El auto resultó muy dañado el lateral derecho. Fotos: Prima Multimedios

Una maniobra sin advertir el riesgo

Según se informó desde el móvil, la conductora avanzó de norte a sur por la calle Cuba, que es de tierra, sin verificar si venía la formación.

“Ella no miró si venía el tren”, indicó Andréz.

En ese punto no hay barreras ni banderillero, por lo que el cruce depende exclusivamente de la atención de quien maneja.

Se trata de un cruce sin barreras ni banderillero. Fotos: Prima Multimedios

Sin heridos, pero con un resultado que pudo ser otro

A pesar de la violencia del impacto, no hubo personas heridas. La conductora viajaba sola al momento del choque.

El dato vuelve más evidente la gravedad de lo ocurrido: el golpe fue directo sobre el lado del acompañante, el sector más afectado del auto.

Demoras y operativo en el lugar

Tras el choque, el tren quedó detenido con pasajeros a bordo. La empresa había informado demoras en el servicio poco después del hecho.

La Policía Trabajó en el lugar. Fotos: Prima Multimedios

En la zona trabajó personal policial, que subió a la formación para realizar peritajes y tomar declaraciones.

Un cruce expuesto

El punto donde ocurrió el choque no cuenta con señalización activa ni sistemas de advertencia. Es un paso abierto, sin barreras, donde cada cruce exige una decisión correcta en segundos.

Esta vez no hubo heridos. El estado del vehículo y la forma en que se produjo el impacto muestran lo cerca que estuvo de ser algo más grave.