El intendente de Vista Alegre, José Carlos “El Turco” Asaad, publicó un descargo luego de que se conociera la presentación realizada por su expareja en la Comisaría N°49, por un episodio de violencia verbal, física y psicológica ocurrido el domingo.

El jefe comunal negó los hechos que se le atribuyen y sostuvo que llevará su versión al ámbito judicial. Aseguró además que cuenta con elementos que presentará para respaldar su relato.

“Niego los hechos de violencia que se me atribuyen”, sostuvo Asaad.

En su mensaje, afirmó que lo que comenzó a difundirse públicamente no refleja, según su versión, lo ocurrido y que será ante la Justicia donde buscará esclarecer la situación.

“Voy a presentar las pruebas, testimonios presenciales y todos los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido”, manifestó.

El intendente también señaló que no pretende trasladar al ámbito público cuestiones personales y familiares vinculadas al caso.

“No voy a entrar en una pelea pública ni exponer cuestiones personales y familiares”, expresó.

El caso también será analizado por los concejales de Vista Alegre.

La postura que tomó el Concejo Deliberante

Mientras el intendente difundió su descargo, el caso también comenzó a ser analizado dentro del Concejo Deliberante de Vista Alegre.

La concejala Marisol Muñoz, del bloque del Movimiento Popular Neuquino (MPN), había hablado sobre la situación en La mañana es de La Primera, por AM550, y explicó que hasta ese momento el cuerpo legislativo no había recibido una comunicación oficial.

“Información oficial no hemos recibido en el Concejo Deliberante, hasta ayer no entró nada, solo vimos la información a través de los medios”, señaló.

Muñoz indicó que el cuerpo tenía previsto trabajar en comisión para analizar lo ocurrido y establecer una postura institucional.

La edil fue contundente al referirse a la situación por tratarse de una denuncia que involucra directamente al jefe comunal.

“No podemos hacer oídos sordos a estos hechos tan graves, siendo jefe comunal”, afirmó.

El municipio de Vista Alegre quedó en el centro de la escena por la denuncia.

El caso que ahora queda bajo análisis

La presentación policial realizada por la expareja de Asaad contiene un relato de agresión física, violencia verbal y psicológica. Según consta en la denuncia, la mujer relató un episodio ocurrido en una propiedad rural de Vista Alegre durante una conversación relacionada con cuestiones de su divorcio.

La denunciante declaró que durante la discusión habría sido tomada del cuello, empujada hacia el exterior y arrojada al suelo, además de recibir un golpe en el rostro, arañazos, insultos y expresiones intimidatorias.

También manifestó que se trataba de la primera vez que realizaba una presentación por un episodio de maltrato contra su expareja.

Frente a ese relato, Asaad sostuvo públicamente que los hechos no ocurrieron como fueron denunciados y que será en la Justicia donde aportará los elementos para sostener su versión.

Marisol Muñoz habló sobre el caso y el rol del Concejo Deliberante.

Muñoz puso el foco en las normas para funcionarios

Durante la entrevista con AM550, la concejala también recordó la vigencia de la Ordenanza 946, de 2022, mediante la cual Vista Alegre adhirió a la normativa de Ficha Limpia.

Muñoz explicó que la norma establece parámetros de conducta para quienes ocupan cargos públicos y contempla consecuencias ante eventuales incumplimientos.

“Tenemos que tener parámetros de conducta y de no ser así responderemos ante la justicia”, puntualizó.

La concejala remarcó que la investigación todavía se encuentra en curso y que será la Justicia la que determine qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades correspondientes.

“Si la Justicia determina que esto es así, hay que seguir lo que dice la justicia y lo que dicen las leyes, tenemos que hacerlas cumplir”, manifestó.

La presentación fue radicada en la Comisaría N°49 de Vista Alegre.

“Como mujer voy a defender nuestros derechos”

Muñoz también habló desde su lugar como mujer y representante del Concejo Deliberante. Dijo que recibió la noticia con preocupación y que considera necesario que el caso sea abordado institucionalmente.

“Soy mujer y hoy, con las leyes que tenemos, lo tomo muy muy mal. Como mujer voy a defender nuestros derechos”, expresó.

La concejala anticipó además que el bloque del MPN realizará una presentación y que el cuerpo legislativo trabajará en una postura institucional.

“Hoy tenemos trabajo de comisión en el que vamos a plantear en una mesa de trabajo para tomar una postura desde el Concejo Deliberante”, confirmó.

Asaad difundió un descargo en redes y medios tras conocerse el caso.

Asaad insistió en que responderá ante la Justicia

En el cierre de su descargo, el intendente volvió a remarcar que no buscará responder públicamente a las acusaciones y que centrará su defensa en el ámbito judicial.

“No voy a responder acusaciones con acusaciones. Voy a responder con pruebas”, afirmó.

Así, mientras la investigación avanza en una instancia inicial, la Justicia deberá determinar qué ocurrió y el Concejo Deliberante deberá definir su postura institucional frente a una situación que involucra directamente al jefe comunal de Vista Alegre.