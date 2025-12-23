El intendente de Vista Alegre, José Asaad, vetó la Ordenanza 1149/25, aprobada por el Concejo Deliberante, que establecía un aumento del 25% en las remuneraciones de concejales, secretarios, directores y la intendencia.

La decisión se formalizó como parte de una estrategia de responsabilidad fiscal y administración prudente de los recursos públicos del municipio.

Alineamiento con la política provincial

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la medida se inscribe en el pedido de austeridad que sostiene la gestión del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y busca reforzar un mensaje de orden en las cuentas públicas.

Prioridades en obras y servicios

Según indicaron fuentes oficiales, el contexto económico actual obliga a redefinir prioridades. En ese marco, consideraron que los esfuerzos deben concentrarse en obras públicas y servicios esenciales que demanda la comunidad de Vista Alegre, postergando la discusión salarial para cuando la situación financiera lo permita.

Debate y reacciones tras la ordenanza

La ordenanza vetada había generado distintas interpretaciones y comunicados públicos en las últimas horas, especialmente por incluir un incremento salarial que alcanzaba tanto a cargos políticos como a funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo local.

Objetivo institucional del veto

El intendente Asaad sostuvo que el veto apunta a preservar la transparencia y la armonía institucional, evitando confusiones o controversias que puedan afectar el normal funcionamiento del gobierno municipal.

“De esta manera reafirmamos el compromiso de la gestión municipal con la prudencia administrativa, el respeto por las instituciones y el bienestar general”, expresó el Ejecutivo en un comunicado oficial.