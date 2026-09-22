Vuelco en El Chañar: un Renault terminó dentro de un canal

Un Renault Sandero Stepway volcó este lunes por la tarde en Picada 5 Norte, en la zona rural de San Patricio del Chañar, y terminó dentro de un canal ubicado en paralelo a la calle.

El vehículo era ocupado por una sola persona, que fue asistida rápidamente en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Dr. Alicia Cruz para recibir atención médica.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía, personal de salud y trabajadores de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, que además llevaron adelante las tareas necesarias para retirar el vehículo del canal.

Qué se sabe hasta ahora

El siniestro ocurrió durante la tarde del lunes 21 de septiembre, en Picada 5 Norte, sobre el camino que conduce hacia el cementerio de San Patricio del Chañar.

Por el momento, no fueron informadas oficialmente las circunstancias que provocaron que el Renault Sandero Stepway saliera de su trayectoria y terminara dentro del canal.

Tampoco se difundió oficialmente el estado de salud del conductor, que permanecía bajo atención médica en el hospital local.

La información disponible hasta el momento es preliminar y se aguardan precisiones de las autoridades que intervinieron en el procedimiento.

El operativo para retirar el vehículo

Después del vuelco, el rodado quedó dentro del canal ubicado junto a la calle rural.

La presencia del vehículo obligó a desplegar un operativo con participación de Policía, personal sanitario y la Municipalidad de San Patricio del Chañar, que trabajaron en la asistencia del ocupante y en el retiro del automóvil.

Las tareas permitirán despejar el sector y completar la intervención sobre el lugar donde ocurrió el accidente.

Los antecedentes de siniestros en la zona

El vuelco se produce en una zona cercana a uno de los corredores viales con mayor circulación del norte de la provincia, vinculada con San Patricio del Chañar, Añelo y la actividad de Vaca Muerta.

En octubre de 2024, Mejor Informado relevó distintos siniestros ocurridos durante ese año sobre la Ruta Provincial 7 entre San Patricio del Chañar y Añelo. De acuerdo con datos del Sistema Integral de Gestión de la Información de Seguridad Vial (SIGISVI), durante 2023 se habían registrado 36 siniestros con 68 personas involucradas en ese tramo. Ese registro corresponde específicamente a ese corredor y a ese período, por lo que no permite establecer una cifra actual sobre la siniestralidad.

También se registraron accidentes más recientes en las inmediaciones. En febrero de 2026, por ejemplo, un Volkswagen Gol volcó sobre la Ruta 51, en la zona de Lindero Atravesado y el acceso a PAE. Tres personas fueron asistidas y trasladadas al Hospital de San Patricio del Chañar.

En mayo de 2026, otro operativo sanitario y policial se desplegó sobre la Ruta 7, a la altura de Picada 21, en la zona de Sierras Blancas, después de un choque entre un camión y una camioneta que dejó dos personas heridas.

Estos antecedentes permiten dimensionar la frecuencia con la que se producen intervenciones por siniestros viales en el área, aunque no permiten establecer que exista una relación entre esos hechos y el vuelco ocurrido este lunes.