Cinco estudiantes de las escuelas técnicas EPET 30 y EPET 12 de San Martín de los Andes representarán a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2026, el Mundial de Robótica que se desarrollará del 7 al 10 de octubre en Incheon, Corea del Sur.

La confirmación fue comunicada este lunes 21 de septiembre durante un encuentro realizado en la sede de la EPET 30, con la participación de autoridades educativas y provinciales, referentes municipales, docentes y estudiantes.

Los representantes argentinos serán Aaron Barros, Enrique Cruz, Santiago Roca, Valentina Fernández y Emanuel Basile. El grupo estará acompañado por el docente Nicolás Marinelli, la directora de la EPET 30, Nora Coll, y Daniela de los Ángeles Zerda, directora de Capacitación en TICs.

La competencia reunirá a estudiantes de más de 190 países y tendrá como eje el desarrollo de soluciones tecnológicas relacionadas con los incendios forestales. FIRST Global confirmó que el desafío 2026 se desarrollará bajo el concepto “Igniting Innovation”, con pruebas orientadas a la prevención, mitigación y recuperación frente al fuego.

Cómo llegaron los estudiantes neuquinos al Mundial de Robótica

La clasificación se produjo luego de la participación del grupo en la Copa Robótica provincial, una instancia que permitió seleccionar a los representantes argentinos para la competencia internacional.

El podio neuquino estuvo integrado por el Colegio Neuquén Oeste, la EPET 25 de Plottier y la EPET 30 de San Martín de los Andes.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén junto con Educabot y busca desarrollar capacidades vinculadas con el trabajo colaborativo, el pensamiento computacional, la programación y la resolución de problemas.

La experiencia también conecta con el crecimiento que tuvo la robótica educativa en la provincia durante los últimos años. En 2025, estudiantes de la EPET 20 de Neuquén capital representaron a Argentina en el FIRST Global Challenge realizado en Panamá, donde compitieron con equipos de todo el mundo.

Un Mundial de Robótica enfocado en los incendios forestales

El desafío que encontrarán los estudiantes neuquinos en Corea del Sur no será solamente una competencia para construir y programar robots.

Según la organización FIRST Global, los equipos deberán trabajar sobre un escenario simulado inspirado en la prevención, mitigación y recuperación de incendios forestales. El objetivo es que la ingeniería y la tecnología permitan explorar soluciones frente a uno de los principales desafíos ambientales actuales.

La competencia utilizará un kit estandarizado de piezas para que los equipos diseñen y construyan sus robots. Además de las pruebas principales, el programa contempla una experiencia denominada New Technology Experience, en la que los participantes desarrollarán propuestas vinculadas con problemas reales relacionados con los incendios.

Esto significa que los estudiantes deberán combinar conocimientos técnicos con estrategia, creatividad, programación, ingeniería y trabajo en equipo.

Incheon será el punto de encuentro de más de 190 países

El FIRST Global Challenge 2026 se realizará entre el 7 y el 10 de octubre en Incheon, Corea del Sur.

La ciudad fue elegida como sede por su perfil vinculado con la innovación y la tecnología. El encuentro reunirá a jóvenes de más de 190 países para competir y colaborar en torno a desafíos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, conocidos como STEM.

La sede será el Songdo Convensia, en el distrito de Songdo, uno de los espacios donde se desarrollarán las actividades del encuentro internacional. La organización también prevé exhibiciones y proyectos tecnológicos relacionados con la detección, prevención y combate de incendios forestales.

El antecedente que marca el camino para Neuquén

La participación de estudiantes neuquinos en este tipo de competencias internacionales no es un hecho aislado.

En 2025, cinco alumnos de la EPET 20 fueron seleccionados para representar a Argentina en el FIRST Global Challenge de Panamá. El equipo neuquino llegó al certamen después de atravesar la instancia nacional y trabajó en el desarrollo de un robot para enfrentar los desafíos planteados por la competencia.

En 2026, la provincia volvió a fortalecer la formación vinculada con la robótica y la tecnología. La Copa Robótica Educabot convocó a estudiantes secundarios de todo el país y propuso desafíos relacionados con programación, inteligencia artificial, lógica y trabajo colaborativo.

El caso de la EPET 30 y la EPET 12 suma ahora una nueva dimensión: estudiantes de una localidad cordillerana neuquina llegarán a una competencia tecnológica de alcance global.

El financiamiento y el acompañamiento provincial

La participación internacional fue gestionada mediante ECYDENSE, Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado, y el IJAN, Instituto de Juegos de Azar del Neuquén.

Durante el encuentro de este lunes, los subsecretarios provinciales de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy, y de Juventud, Katherina Allende, comunicaron personalmente a los estudiantes la confirmación de su participación.

También estuvieron presentes representantes del Distrito Educativo IX, Educación Técnica, el Consejo Provincial de Educación y el municipio de San Martín de los Andes, entre otras autoridades.

Los estudiantes, por su parte, agradecieron el acompañamiento recibido de sus familias, compañeros y de la comunidad educativa.

Qué desafío deberán enfrentar en Corea del Sur

El eje del FIRST Global Challenge 2026 estará puesto en los incendios forestales.

Los equipos deberán desarrollar estrategias y utilizar sus robots en un entorno que simula situaciones relacionadas con la prevención, mitigación y recuperación frente a estos eventos. FIRST Global también propone investigar tecnologías que permitan detectar y combatir incendios, además de reducir sus consecuencias sobre las comunidades y los ecosistemas.

La temática tiene además una conexión directa con problemas que afectan a distintas regiones del mundo, incluida la Patagonia, donde los incendios forestales constituyen un desafío recurrente.

El resultado de la competencia no dependerá únicamente de la capacidad de construir un robot. La propuesta combina ingeniería, programación, estrategia y cooperación entre estudiantes de diferentes países.