Un hombre permanece internado en el hospital de Zapala tras sufrir un vuelco sobre la Ruta Nacional 22, en el kilómetro 1379, a la altura del paraje Santo Domingo. El siniestro ocurrió este lunes, cuando el Ford Fiesta en el que viajaba junto a otro hombre despistó en un tramo recto y terminó volcado sobre la banquina.

Los dos ocupantes del vehículo, ambos mayores de edad, fueron trasladados al centro de salud local por ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Uno recibió el alta médica durante la tarde, mientras que el acompañante continúa internado bajo observación y a la espera de estudios complementarios.

El hombre hospitalizado sufrió un politraumatismo de tórax cerrado y una fractura en un dedo de la mano derecha. Debido a que había quedado atrapado dentro del habitáculo, los Bomberos Voluntarios tuvieron que utilizar herramientas de corte para retirar el techo del automóvil y concretar su rescate.

Cómo fue el vuelco en la Ruta 22 cerca de Zapala

De acuerdo con la información brindada por el comisario Cristian Barros, jefe de la División Tránsito de Zapala, el vehículo involucrado fue un Ford Fiesta que circulaba en sentido este-oeste, desde Cutral Co hacia Zapala.

Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil en un sector recto de la ruta. El rodado salió de la calzada y terminó volcado sobre la banquina, con daños materiales totales.

En el operativo de asistencia participaron dos ambulancias del SIEN y dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para liberar al ocupante atrapado en el interior del vehículo.

Qué se sabe sobre las causas del accidente

La División Tránsito de Zapala tomó declaraciones a testigos presenciales para reconstruir la mecánica del siniestro. Según explicó Barros, las personas que observaron el episodio descartaron la participación de otros vehículos y la presencia de animales sueltos en el sector.

"Contábamos con testigos presenciales quienes pudieron afirmar que no había otro vehículo involucrado ni tampoco animales sueltos en el sector", señaló el jefe policial.

El funcionario también indicó que el asfalto se encontraba en buen estado y no presentaba baches en el tramo donde ocurrió el vuelco. Por el momento, estos datos permiten descartar algunos factores externos, aunque no determinan por sí solos qué provocó la pérdida de control del automóvil.

Cómo sigue el estado de los ocupantes

El primer ocupante del Ford Fiesta recibió el alta médica durante la tarde del lunes, luego de ser atendido por los golpes sufridos en el accidente.

En cambio, el acompañante continúa internado en el hospital de Zapala. Su evolución y los resultados de los estudios complementarios permitirán determinar los próximos pasos de su atención médica.

La División Tránsito continúa con la recopilación de información para establecer las circunstancias del vuelco. Hasta el momento, no se informó oficialmente una causa definitiva del despiste.