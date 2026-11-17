La Dirección Provincial de Vialidad interrumpirá la circulación por la Ruta Provincial 23, entre Puesto Jara y Litrán, en la región del Pehuén, este miércoles 18 de noviembre. El corte se extenderá de 7 a 13 y permitirá realizar trabajos de colocación de una alcantarilla.

La restricción alcanzará a todos los vehículos que necesiten transitar por ese sector. La interrupción se realizará a la altura de la progresiva 3600, donde los equipos viales llevarán adelante las tareas de infraestructura.

Desde Vialidad solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad desplegado en la zona y prever posibles demoras en sus desplazamientos. La circulación permanecerá interrumpida durante el horario establecido para permitir la ejecución de los trabajos.

Dónde estará el corte y cuánto durará

El operativo se desarrollará en el tramo comprendido entre Puesto Jara y el paraje Litrán, sobre la Ruta Provincial 23.

Según informó la Dirección Provincial de Vialidad, la interrupción comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 13 del miércoles 18 de noviembre. Serán seis horas de corte total, durante las cuales no estará permitido circular por el sector intervenido.

El punto de trabajo estará ubicado en la progresiva 3600, donde se realizará la instalación de una alcantarilla.

Por qué trabajan sobre la Ruta Provincial 23

La colocación de alcantarillas forma parte de las tareas de infraestructura necesarias para mejorar el funcionamiento de los sistemas de drenaje de una ruta. Estas estructuras permiten conducir el agua por debajo de la calzada y reducir el riesgo de acumulaciones que puedan afectar el camino.

La intervención se realiza en un corredor vial que integra la conectividad de la región del Pehuén y vincula sectores de importancia turística y productiva de la cordillera neuquina.

Además, el tramo entre Litrán y Puesto Jara forma parte del proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial 23, una obra destinada a mejorar la conexión terrestre de la zona y las condiciones de circulación.

Cuándo se normalizará la circulación

De acuerdo con el cronograma informado por la Dirección Provincial de Vialidad, el corte está previsto hasta las 13 del miércoles. Una vez finalizada la colocación de la alcantarilla y las tareas correspondientes, se espera que pueda restablecerse la circulación.

Hasta entonces, la recomendación es evitar programar desplazamientos por ese tramo durante las horas de intervención y consultar las comunicaciones oficiales de Vialidad ante eventuales modificaciones.

La obra permitirá avanzar con los trabajos de infraestructura previstos en la Ruta Provincial 23, mientras que la habilitación del tránsito dependerá de la finalización de las tareas y de las condiciones de seguridad en el sector.