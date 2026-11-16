Un automóvil Ford Fiesta protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.379, en cercanías del cruce de vías del ferrocarril. El vehículo circulaba desde Cutral Co a Zapala.

No se registraron víctimas fatales, según la información confirmada. El siniestro motivó la intervención de la Brigada Rural, dotaciones de Bomberos, Tránsito de Zapala y personal de emergencias médicas del SIEN.

Según confirmó el comisario Cristian Barros a Mejor Informado, ambos ocupantes del vehículo, de 46 y 60 años, fueron trasladados a la espera de estudios en el hospital de Zapala. En el caso del conductor, Bomberos tuvo que trabajar para cortar el techo ya que se encontraba atrapado.

El accidente se produjo cuando el Ford Fiesta transitaba por la Ruta 22. Barros declaró que el conductor perdió el control del auto, lo que provocó un despiste y su posterior vuelco. Es por esto que se descartaría la participación de un segundo vehículo.