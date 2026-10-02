El Mercado Concentrador volverá a abrir sus puertas a una de las producciones más representativas del interior provincial. La propuesta recupera sabores, saberes y productos que nacen en el norte neuquino y llegan a la ciudad con nuevas alternativas de comercialización.

El viernes 2 y sábado 3 de octubre, la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) realizará una nueva edición de la Feria del Chivito y el Cordero del Alto Neuquén, una oportunidad para que los consumidores puedan acceder directamente a productos elaborados por productores y crianceros de la región.

La feria funcionará durante las dos jornadas de apertura del Mercado Concentrador. El viernes será de 12:30 a 17:30, mientras que el sábado estará disponible de 9 a 13.

La propuesta suma una particularidad que facilita las compras: además de los animales enteros, habrá chivito fraccionado y envasado al vacío, con distintas opciones para llevar a casa.

Del norte neuquino a la mesa: cuánto cuesta

Durante la feria se ofrecerá chivito criollo del norte neuquino y cordero, junto con los tradicionales escabeches artesanales elaborados con materias primas de la región.

Los valores establecidos para esta edición son:

Cordero entero congelado: $170.000 por unidad.

$170.000 por unidad. Chivito criollo entero congelado: $160.000 por unidad.

$160.000 por unidad. Chivito fraccionado y envasado al vacío: cuarto delantero, cuarto trasero y costillar, a $20.500 el kilo.

cuarto delantero, cuarto trasero y costillar, a $20.500 el kilo. Escabeche artesanal de chivo: $20.000 el frasco.

$20.000 el frasco. Escabeche artesanal de ajo: $20.000 el frasco.

La posibilidad de adquirir el chivito por cortes suma una alternativa para quienes no buscan llevar una pieza completa y prefieren comprar solamente la cantidad que necesitan.

También estarán disponibles los escabeches artesanales elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, utilizando materias primas producidas en la región.

Un producto que cuenta la historia de Neuquén

Hablar del chivito criollo del norte neuquino es hablar también de una forma de producir que atraviesa generaciones.

El producto fue el primer alimento argentino en obtener la Denominación de Origen, un reconocimiento que distingue su vínculo con un territorio determinado, sus características y una tradición productiva profundamente arraigada.

Entre esas prácticas se encuentra la trashumancia, el movimiento de los crianceros y sus animales entre distintos ambientes en busca de mejores condiciones para la producción. Es una actividad que forma parte de la identidad del norte neuquino y que encuentra en el chivito uno de sus productos más reconocidos.

Por eso, la llegada de estos alimentos al Mercado Concentrador no representa solamente una nueva alternativa para llenar la mesa. También permite que una parte de esa producción del interior provincial pueda encontrarse directamente con consumidores de Neuquén y sus alrededores.

Una oportunidad para quienes producen en el interior

La presencia de Cordecc en el Mercado Concentrador también abre una vía concreta para fortalecer los canales de comercialización de los productores y crianceros del norte neuquino.

El espacio permite acercar la producción regional a un importante movimiento de consumidores y generar un contacto más directo entre quienes producen en el interior y quienes buscan adquirir alimentos de origen neuquino.

La articulación entre Cordecc y el Mercado Concentrador suma así una nueva posibilidad para que productos con identidad, calidad y trazabilidad puedan ampliar su llegada.

Y durante este viernes y sábado, esa producción tendrá nuevamente un lugar en la ciudad: el chivito criollo, el cordero y los sabores del Alto Neuquén volverán a encontrarse con las familias neuquinas.