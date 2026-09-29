El Mercado Concentrador del Neuquén volverá a abrir sus puertas durante los sábados 3 y 10 de octubre, de 9 a 13, luego de la buena respuesta que tuvo la experiencia implementada durante septiembre. La iniciativa permitirá que comerciantes y particulares puedan realizar sus compras durante el fin de semana y acceder a la variedad de productos que ofrece habitualmente el predio.

La principal novedad será la incorporación de productos neuquinos que no forman parte de la oferta habitual. El viernes 2 y el sábado 3 de octubre se comercializará chivito criollo del norte neuquino y trucha patagónica, junto con frutas y verduras frescas, carnes, lácteos, fiambres, pastas, bebidas, frutos secos, especias y otros productos.

El chivito criollo del norte neuquino será una de las novedades de la propuesta.

En el caso del chivito, la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC) ofrecerá la pieza entera congelada a $160.000, mientras que también habrá cortes fraccionados y envasados al vacío a $20.500 el kilo. Además, se podrán adquirir escabeches artesanales de chivo y ajo elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, a $20.000 el frasco.

La propuesta también incluirá filet de trucha premium a $36.000 el kilo y filet de trucha ahumada a $26.000, ambos congelados y envasados al vacío. De esta manera, el Mercado busca ampliar su oferta y acercar a los consumidores alimentos producidos en distintos puntos de la provincia.

La reapertura de los sábados busca facilitar las compras de comerciantes y particulares.

Durante los sábados 3 y 10 de octubre, los puestos mantendrán su modalidad habitual de venta, tanto mayorista como fraccionada en algunos casos. Desde el Mercado también recomiendan organizar compras comunitarias entre familias, vecinos o compañeros de trabajo para adquirir productos al por mayor y luego repartirlos, una modalidad que, según el organismo, puede generar ahorros de hasta un 50% dependiendo del producto y la forma de compra.