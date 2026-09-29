El Mercado Concentrador del Neuquén volverá a abrir sus puertas durante los sábados 3 y 10 de octubre, de 9 a 13, luego de la buena respuesta que tuvo la experiencia implementada durante septiembre. La iniciativa permitirá que comerciantes y particulares puedan realizar sus compras durante el fin de semana y acceder a la variedad de productos que ofrece habitualmente el predio.
La principal novedad será la incorporación de productos neuquinos que no forman parte de la oferta habitual. El viernes 2 y el sábado 3 de octubre se comercializará chivito criollo del norte neuquino y trucha patagónica, junto con frutas y verduras frescas, carnes, lácteos, fiambres, pastas, bebidas, frutos secos, especias y otros productos.
En el caso del chivito, la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curí Leuvú (CORDECC) ofrecerá la pieza entera congelada a $160.000, mientras que también habrá cortes fraccionados y envasados al vacío a $20.500 el kilo. Además, se podrán adquirir escabeches artesanales de chivo y ajo elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, a $20.000 el frasco.
La propuesta también incluirá filet de trucha premium a $36.000 el kilo y filet de trucha ahumada a $26.000, ambos congelados y envasados al vacío. De esta manera, el Mercado busca ampliar su oferta y acercar a los consumidores alimentos producidos en distintos puntos de la provincia.
Durante los sábados 3 y 10 de octubre, los puestos mantendrán su modalidad habitual de venta, tanto mayorista como fraccionada en algunos casos. Desde el Mercado también recomiendan organizar compras comunitarias entre familias, vecinos o compañeros de trabajo para adquirir productos al por mayor y luego repartirlos, una modalidad que, según el organismo, puede generar ahorros de hasta un 50% dependiendo del producto y la forma de compra.