La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción ya comercializó 4.841 entradas para su edición 2026, que se desarrollará el 20, 21 y 22 de noviembre en Chos Malal, en el norte de Neuquén. La cifra corresponde al cierre de la primera etapa de venta anticipada, que ofrecía un paquete para las tres jornadas a $90.000.

Desde este jueves 1 de octubre comenzó la segunda etapa de venta, con entradas individuales a $40.000 y un pack de tres noches a $105.000. La programación incluye a Eugenia Quevedo, Q’ Lokura, Los Palmeras y Destino San Javier, entre otros artistas.

Cómo se vendieron las primeras 4.841 entradas

Durante la primera etapa se comercializaron 1.599 packs para las tres noches, equivalentes a 4.797 accesos, además de 44 entradas individuales.

El total representa el movimiento inicial de la venta anticipada de uno de los encuentros culturales y musicales de referencia del norte neuquino, que reúne propuestas nacionales, regionales y locales.

Cuánto cuestan las entradas desde octubre

La segunda etapa de venta anticipada comenzó el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el 19 de noviembre, un día antes del inicio de la fiesta.

Los valores establecidos para esta instancia son:

Entrada individual: $40.000

Pack para las tres noches: $105.000

El paquete permite acceder a las tres jornadas por un precio inferior al de comprar tres entradas individuales, que sumarían $120.000. La diferencia es de $15.000.

Las entradas se pueden comprar a través de EventPass o presencialmente en Sarmiento 148, Chos Malal.

Además, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Confiable, Visa y MasterCard.

Qué artistas estarán en la Fiesta del Chivito 2026

La programación de la 18ª edición se distribuirá en tres jornadas, con artistas nacionales y una importante participación de músicos y cantoras de la región.

Viernes 20 de noviembre

Música popular y cuarteto

LBC

Eugenia Quevedo

Q’ Lokura

Sábado 21 de noviembre

Cumbia y folklore

Los Palmeras

El Indio Lucio Rojas

Sentimiento Norteño

Domingo 22 de noviembre

Cierre musical

Destino San Javier

Dúo Roze

La cartelera también contará con artistas regionales y locales, entre ellos Atilio Alarcón, Kico Pino y Julián Pérez Soto. A ellos se suman las cantoras de Chos Malal Romina Tillería, Laura Cofré, Viviana Méndez y Carmelina Martínez, entre otras.

Una fiesta que representa la identidad del norte neuquino

La Fiesta Nacional del Chivito tiene una historia vinculada con la producción rural, las familias crianceras y las expresiones culturales de la región. Su origen se remonta a una iniciativa de vecinos de Chos Malal que buscaron crear una celebración propia, inspirada en una experiencia en la Fiesta del Chivo de Malargüe.

La propuesta fue creciendo hasta incorporar música, danza, gastronomía, actividades criollas y la participación de las cantoras populares. El chivito al asador y la cueca campesina forman parte de esa identidad que distingue al encuentro.