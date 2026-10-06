Zapala crece y suma un nuevo centro de salud para acompañar la demanda de la ciudad

El Gobierno de Neuquén realizó la apertura de sobres para la construcción del nuevo edificio del Centro de Salud del Barrio Procrear, Zapala. El plazo previsto de ejecución es de 12 meses, con un presupuesto oficial de $3.711.710.000.

Durante el acto, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, expresó que “este es el cuarto de los seis centros que tenemos previsto licitar antes de fin de noviembre. Hoy toca en Zapala, pero ya licitamos en lo que es Neuquén capital, nos falta San Martín de los Andes y Chos Malal, también visitamos en Rincón de los Sauces”.

Resaltó que “lo importante es trabajar Provincia y municipio en conjunto, además de la articulación que ya se da entre todos los ministerios, porque este desarrollo tiene que ser acompañado con infraestructura para descentralizar y acompañar este crecimiento poblacional que está teniendo Zapala. Creo que es muy importante este trabajo entre todos los equipos técnicos y también todas las obras que estamos haciendo en la localidad”.

Además, sostuvo que “en Neuquén, la decisión de esta gestión de gobierno es seguir desarrollando infraestructura y, además, infraestructura de calidad, porque este centro no es solo un centro que se desarrolla en el perímetro o en el polígono de los 590 metros cuadrados, sino que se trabaja con la integración del barrio, de la comunidad y del espacio exterior”.

Por su parte, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, explicó que “es un lugar donde ha ido creciendo el barrio Procrear, son departamentos y casas, pero atrás de ese barrio ya hay otros barrios que van creciendo y realmente está faltando un centro de salud en la zona. También va a ayudar a descentralizar un poco la atención en el hospital, porque la gente muchas veces pasa algo y cae a la a la guardia central”.

En tanto, la subsecretaria de Servicios del Ministerio de Salud, Guadalupe Montero, afirmó que “es justamente una zona que está creciendo mucho” y agregó que “que las personas tengan el acceso es importante y la distancia que tiene al centro de salud es importante. Además, es un centro de salud con un espacio donde lo principal es la atención en medicina general y atención primaria, que es una de las de las líneas más importantes de gestión en salud”.

También estuvieron presentes el presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Sebastián González; el jefe de zona sanitaria II, Carlos Quarín; y el delegado región de la Comarca y del Pehuén, Rubén García.

La ejecución de la obra se da bajo el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en Neuquén. Las empresas que se presentaron fueron Abaco, Maiolo y Trimak S.A.

La obra

A partir de estas acciones, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura sanitaria mediante inversiones que buscan ampliar y mejorar el acceso a la atención primaria, acompañando el crecimiento de la ciudad con infraestructura pública de calidad.

La estructura del edificio será moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales del sistema sanitario, integrado al entorno urbano y preparado para brindar una atención de calidad. Se organizará en tres áreas diferenciadas: un sector público, que incluirá hall de ingreso, recepción, sala de espera, sanitarios, salón de usos múltiples y farmacia; un área asistencial con seis consultorios destinados a niñez sana, inmunización, enfermería, odontología, salud mental y medicina general; y un sector restringido para tareas administrativas, vestuarios, salas técnicas y espacios destinados al personal.

Contará con espacios ergonómicos que facilitarán el trabajo del personal y reducirán el riesgo de lesiones laborales, instalaciones modernas para la correcta separación de residuos biopatogénicos, químicos y comunes, rutas de evacuación y sistemas contra incendios acordes a la normativa vigente, además de sistemas de climatización que contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad e higiene tanto para trabajadores como para pacientes.





