Agosto: los mejores estrenos de Netflix y Amazon Prime

Son varias las plataformas que se dedican a ofrecernos series, películas y documentales. Pero, lo cierto, es que de cara al próximo mes: ¡Netflix y Amazon Prime, la rompen!

Ya se conocieron los catálogos de novedades para agosto de este 2023 y, los títulos de los estrenos más destacados, son los siguientes:

NETFLIX

SERIES

One Piece: 31 de agosto

Se trata de una serie de aventuras, acción y comedia. Mezcla algo del género fantástico. Esta es la versión live-action de la serie anime "One Piece". Esta es una historia de piratas llena de aventuras con actores reales basada en el exitoso manga de Eiichir Oda.

The Walking Dead, temporada 11: 20 de agosto

Este drama trata sobre las vidas de un grupo de sobrevivientes que está siempre en movimiento en busca de un hogar seguro durante las semanas y meses de un apocalipsis zombi.

Heartstopper, temporada 2: 3 de agosto

Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras navegan por la escuela y el amor juvenil.

Medicina letal – Miniserie: 10 de agosto

Basada en hechos reales, esta miniserie explora los orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. A través de las experiencias de responsables, víctimas e investigadores afectados por la invención del OxyContin, se reflexiona sobre el crimen, la responsabilidad y los sistemas que no lograron ayudar a los afectados.

La chica enmascarada: 18 de agosto

La historia narra la trayectoria de Kim Momi, una trabajadora normal y corriente muy insegura de su aspecto físico, que se ve envuelta en diversos percances mientras se muestra por Internet como una BJ (‘broadcast jockey’, un tipo de youtuber) enmascarada. Con su feo rostro y su cuerpo perfecto, Momi disfruta por las noches de la atención del público ejerciendo de chica enmascarada. Los espectadores serán testigos de cómo la vida de Momi cambia radicalmente tras un incidente inesperado.

Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi: 3 de agosto

Akira Tendo (Eiji Akaso) trabaja en una empresa explotadora en la que sufre una jornada interminable, abuso de poder por parte de su jefe y la asignación de tareas absurdas. Se pasa la vida sintiéndose más muerto que vivo. Una mañana, los zombis invaden la ciudad y su familiar paisaje queda devastado. Ante tal destrucción, Akira grita de alegría por no tener que volver nunca más a la oficina. Haciendo gala de su optimismo innato, escribe una lista de las 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en un zombi, entre las que se cuentan limpiar su casa y acampar en el balcón. Y se dispone a cumplir la lista al pie de la letra.

Secretos del deporte: Los reyes del pantano: 22 de agosto

En esta temporada de ‘Secretos del deporte’, se profundiza en la historia de los Florida Gators, el equipo universitario de fútbol americano que pasó de ser perdedor a ganador de dos campeonatos nacionales. A través de entrevistas con el entrenador Urban Meyer y los jugadores clave, conoceremos los obstáculos y triunfos que marcaron su reinado.

Faro: 22 de agosto

En esta serie de variedades y talk shows, el famoso músico Gen Hoshino y el popular humorista Masayasu Wakabayashi mantienen charlas estimulantes sobre el trabajo, la familia y sus planes de futuro. Una producción que promete entretener y generar reflexiones interesantes.

Frente a frente: 3 de agosto

Un chófer enamorado y un mecánico traficante se encuentran involucrados en una aventura alocada y trascendental cuando recogen por error a un mafioso retirado. Humor y peligro se entrelazan en esta película que promete mantenernos entretenidos.

Depp V Heard – Temporada 1: 16 de agosto

Por si toda la mediatización del caso no hubiera sido suficiente, tras años y años de juicios parece que el caso aun no ha terminado. O, al menos, no lo ha hecho aún en la pantalla, pues en los tribunales hace tiempo que la sentencia se resolvió a favor de Johnny Depp y el caso se dio por cerrado. Un año después de que el tribunal fallase a favor del actor de Piratas del Caribe y ya con Amber Heard hasta viviendo en Madrid, parece que nuevas imágenes están a punto de salir a la luz.

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

ntold: Jake Paul the Problem Child: 1 de agosto

Vuelve la aclamada docuserie ‘Secretos del deporte’ con un tercer volumen, un evento estival de cuatro semanas que muestra las épicas historias del amplio (y salvaje) mundo del deporte. Desde el boxeo al fútbol, pasando por los escándalos del dopaje, estos nuevos relatos van más allá de los titulares y ponen en entredicho lo que creíamos saber.

Intoxicación: La cruda verdad de nuestra comida: 2 de agosto

Este documental expone la crítica espeluznante a la industria alimentaria y sus reguladores. Revela la apatía y negligencia que han dejado indefensos tanto al suministro de alimentos en Estados Unidos como a los consumidores frente a patógenos letales como el ‘E. coli’ y la salmonela.

Mi boda con un fantasma: 10 de agosto

Un policía encuentra un sobre rojo que corresponde a una invitación de boda. El propietario resulta ser un fantasma que quiere casarse con el agente antes de la reencarnación. Esta película va más allá de los límites de la muerte y del género, explorando la relación especial entre un humano y un fantasma.

Agente Stone: 11 de agosto

Rachel Stone es una agente de inteligencia que se interpone entre su poderosa organización mundial de mantenimiento de la paz y la pérdida de su activo más valioso y peligroso. Esta película de acción y drama nos sumerge en el mundo del espionaje y la intriga.

Untold: Hall of Shame: 15 de agosto

En este documental, conoceremos la historia de Victor Conte, responsable del mayor escándalo de dopaje en la historia del deporte estadounidense. El film revela cómo Conte suministró sustancias ilegales para mejorar el rendimiento a destacados atletas, desencadenando una serie de escándalos y acusaciones.

La familia Upshaw: Parte 4 – 17 de agosto

Bennie Upshaw es un padre de familia que se esfuerza por cuidar de su esposa, hijos y lidiar con su cuñada sarcástica. En esta nueva parte, los Upshaw enfrentarán nuevos desafíos, sueños ambiciosos, problemas de salud y grandes sorpresas, siempre unidos por el cariño y el apoyo familiar.

El Rey Mono: 18 de agosto

Esta comedia familiar de acción nos presenta a un mono y su bastón de lucha mágico. El Rey Mono deberá enfrentarse a dioses, demonios y dragones, mientras aprende valiosas lecciones sobre el ego y el efecto de las acciones más insignificantes en el mundo.

AMAZON PRIME

SERIES

Las flores perdidas de Alice Hart: 4 de agosto

Cuando Alice, de 9 años, pierde trágicamente a sus padres en un misterioso incendio, se va a vivir con su abuela June a la granja de flores Thornfield, donde se entera de que hay más secretos alrededor de su pasado y el de su familia. Este apasionante drama familiar abarca varias décadas. A medida que crece, el viaje de Alice alcanzará un clímax emocional en el que se encontrará luchando por su vida contra el hombre al que ama.

Refugio: 18 de agosto

Mickey Bolitar se muda a Kasselton después de la repentina muerte de su padre. Mickey se ve enredado en la misteriosa desaparición de una nueva estudiante de su escuela, lo que le lleva a descubrir secretos inimaginables dentro de su tranquila comunidad suburbana.

Mala Fortuna: 18 de agosto

Victoria y Julio no se han visto desde que sus padres se vieron envueltos en un escándalo financiero. Ambos lo han pasado mal y la única forma de salir de este lío es cambiando sus identidades y buscando un futuro mejor. El problema es que los dos han optado por ir tras la misma presa: la familia Urquiza.

PELÍCULAS

Mavka: 2 de agosto

Más allá de las altas Montañas Negras se extiende un reino poblado por criaturas fantásticas. Mavka, la guardiana de este bosque encantado, tiene como misión principal proteger el bosque de cualquier agresión o intrusión, incluso por parte de los humanos.

Marlowe: 10 de agosto

La película nos transporta a los años treinta en la ciudad de Los Ángeles. El famoso detective Philip Marlowe recibe la visita de una rica heredera que le pide que busque a su amante desaparecido. A pesar de sus reticencias iniciales, Marlowe decide aceptar el caso sin saber que, en realidad, se está metiendo en un asunto mucho más complejo y peligroso del que había imaginado.

Rojo, blanco y sangre azul: 11 de agosto

Alex Claremont, el hijo de la Presidenta de los Estados Unidos de América, y el príncipe británico Henry tienen mucho en común, pero se desprecian mutuamente. Su eterna rivalidad nunca ha sido un problema, hasta que un desastroso y muy público altercado en un evento se convierte en combustible para la prensa rosa. Cuando sus familias y responsables comienzan a hacer control de daños, fuerzan a los dos rivales a fingir una tregua. Pero mientras esa fría relación entre Alex y Henry se derrite para transformarse en una amistad, la fricción que existía entre ellos desencadena algo más profundo de lo que jamás imaginaron.

Fatum: 18 de agosto

Es una original y sorprendente visión sobre el peso del destino y el azar y sobre como este influye de una manera determinante en nuestras vidas y futuro más inmediato.

De Caperucita a loba: 25 de agosto

Divertida comedia escrita y protagonizada por Marta González de Vega y dirigida por Chus Gutiérrez. La película también está protagonizada por José Mota, Martita de Graná, Berto Romero y David Guapo entre otras caras conocidas, como la participación especial de Santiago Segura.

Scream VI: 25 de agosto

Tras los últimos asesinatos de Ghostface, los cuatro supervivientes abandonan Woodsboro para dar comienzo a un nuevo capítulo.