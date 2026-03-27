El fin de semana largo de Semana Santa representa una oportunidad ideal para desconectarse del bullicio urbano y disfrutar de paisajes y ambientes que invitan a la calma. Mientras los destinos turísticos más populares suelen llenarse, existen pequeñas localidades en Argentina que ofrecen la tranquilidad perfecta para una escapada.

Cinco buenas razones para recorrer el país

San Javier y Yacanto, ubicados en el valle de Traslasierra a poco más de 200 km de la ciudad de Córdoba, son un refugio serrano para quienes buscan un ritmo de vida pausado. Con calles arboladas, casas de adobe y vistas al Cerro Champaquí, el más alto de la provincia, este destino propone caminatas por arroyos y miradores naturales. Además, la Parroquia San Francisco Javier se convierte en un punto destacado durante la Semana Santa, sumando un componente cultural y espiritual a la experiencia.

En el norte de Salta, el pueblo de Cachi resalta por su combinación de historia y naturaleza. Frente al imponente Nevado de Cachi, este rincón de los Valles Calchaquíes ofrece un ambiente pintoresco, ideal para paseos relajados. La Iglesia San José, construida en adobe y madera, es un sitio de interés religioso en estas fechas. Para los amantes de la cultura, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz brinda un recorrido por la herencia diaguita. Además, el cercano Parque Nacional Los Cardones permite explorar paisajes impactantes a menos de 40 km del pueblo.

En la Patagonia, Gaiman destaca como un refugio con fuerte identidad galés. Fundado a fines del siglo XIX, este pueblo preserva sus tradiciones a través de lugares como la Primera Casa de Gaiman. La experiencia gastronómica es fundamental aquí: las casas de té ofrecen bandejas con tortas, scones y dulces típicos que complementan la visita, sobre todo en Semana Santa.

En el extremo norte argentino, Yavi (Jujuy) es un destino poco explorado que se caracteriza por su historia colonial y su entorno natural. A menos de 20 km de La Quiaca y en la frontera con Bolivia, su iglesia del siglo XVII, la de San Francisco de Asís, es un Monumento Histórico Nacional y centro de las celebraciones religiosas. Los alrededores incluyen pinturas rupestres y formaciones rocosas que invitan a la aventura y la fotografía.

Finalmente, en la provincia de Buenos Aires, San Antonio de Areco ofrece un oasis de tradición y serenidad a menos de 120 km de la capital. Su casco antiguo, las plazas, las pulperías y la gastronomía local basada en asados y delicias caseras crean un ambiente único para quienes buscan una escapada auténtica. La calidez de sus habitantes contribuye a que cada visita se sienta como un regreso a lo esencial.

Estos cinco pueblos argentinos combinan naturaleza, cultura y tranquilidad para vivir una Semana Santa diferente, lejos del bullicio y con experiencias que invitan a la desconexión y el disfrute pleno del descanso.