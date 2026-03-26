Con la llegada de Semana Santa, el tren que conecta Buenos Aires con Mar del Plata vuelve a ser una opción destacada para quienes planifican sus escapadas. Trenes Argentinos ya habilitó la venta de pasajes, manteniendo los precios vigentes y sumando novedades que incluyen la posibilidad de trasladar mascotas durante el viaje.

El recorrido entre la estación Constitución y la ciudad balnearia ofrece varias frecuencias semanales, con refuerzos en los días de mayor demanda. Además, existen descuentos especiales para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, lo que posiciona al tren como una alternativa accesible y conveniente para estas fechas.

Precios y horarios para Semana Santa

Los pasajes mantienen los valores de marzo, con tarifas de $32.000 para Primera y $38.400 en Pullman. Estos precios hacen que el tren sea una opción económica para llegar a la Costa Atlántica en temporada alta.

Los horarios entre lunes y viernes establecen salidas desde Mar del Plata a las 1:11 y 14:21, y desde Constitución a las 7:30 y 14:17. Los viernes se agrega un servicio a las 17:08 desde Buenos Aires, con regreso los domingos a las 22:53 desde Mar del Plata.

Durante los fines de semana, los trenes parten desde Constitución a las 7:32 y 14:32, mientras que desde Mar del Plata lo hacen a la 1:11 y 14:36. En domingos y feriados, los horarios varían ligeramente, con salidas desde Buenos Aires a las 7:25 y 14:52, y desde Mar del Plata a la 1:11 y 14:57.

Viajar con mascotas: requisitos y condiciones

Una novedad para esta temporada es la posibilidad de transportar mascotas a bordo. El servicio tiene un costo adicional de $77.500 y permite un animal por pasajero, con un máximo de ocho por formación, siempre en trayectos que cubran todo el recorrido entre cabeceras.

Las mascotas deben viajar dentro de un transportín que no supere los 48 centímetros de alto y 45 de base. Además, se requiere presentarse con dos horas de anticipación para realizar el preembarque y organizar el ingreso, garantizando la seguridad de todos los pasajeros.

Entre los requisitos obligatorios se encuentran el uso de bozal, chapa identificatoria, un kit de limpieza y la documentación sanitaria correspondiente: certificado de salud, libreta de vacunación al día y vacuna antirrábica vigente. También es necesario firmar un reglamento que está disponible en la web oficial.

Descuentos y beneficios adicionales

Los pasajeros que adquieran sus pasajes a través de la página oficial pueden acceder a un 10% de descuento, una ventaja para quienes planifican con anticipación. Además, jubilados y pensionados cuentan con una rebaja del 40% sobre la tarifa, mientras que las personas con discapacidad pueden viajar sin costo junto a un acompañante, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Con estas facilidades y la incorporación del transporte de mascotas, el tren a Mar del Plata se reafirma como una opción práctica y económica para disfrutar de la Semana Santa en la costa atlántica.