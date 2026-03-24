Con la llegada de Semana Santa 2026, que este año se celebrará del 2 al 5 de abril, muchos argentinos ya empiezan a definir sus escapadas. En ese contexto, un relevamiento basado en Inteligencia Artificial identificó cuáles son los destinos que mejor combinan precio y calidad en todo el país.

La clave, según el análisis, pasa por tres factores centrales: cercanía, demanda y variedad de actividades. Con esos criterios, se armó un ranking que divide las opciones según el presupuesto y la experiencia buscada.

Dentro de las alternativas más económicas aparecen destinos ideales para escapadas cortas. Tandil se posiciona como uno de los favoritos, especialmente por su tradición religiosa en estas fechas, su entorno natural y una amplia oferta de cabañas que ayuda a mantener precios competitivos. También se destacan Federación, con sus termas y propuestas de relax accesibles, y San Antonio de Areco, una opción cercana que combina campo, tradición y bajo costo.

En un nivel intermedio, donde el equilibrio entre gasto y experiencia es el punto fuerte, sobresalen destinos clásicos del turismo argentino. Mendoza ofrece montaña, vino y relax, con paquetes que, aunque de gama media, mantienen una excelente relación calidad-precio. Algo similar ocurre con las sierras de Córdoba, donde lugares como Villa General Belgrano o La Cumbrecita permiten encontrar opciones para distintos presupuestos. En tanto, Puerto Iguazú sigue siendo uno de los destinos más elegidos, y aunque el traslado puede encarecer el viaje, las promociones en paquetes turísticos permiten reducir costos de forma significativa.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, el ranking ubica a los destinos del sur como los más destacados, aunque también los más caros. San Carlos de Bariloche combina paisajes únicos con eventos como la Fiesta del Chocolate, pero con alta demanda. Más al sur, El Calafate ofrece el atractivo incomparable de los glaciares, mientras que Ushuaia propone la experiencia del “fin del mundo”, ambas con costos elevados en vuelos y alojamiento.

El informe también deja algunas recomendaciones clave para quienes buscan ahorrar. Reservar con anticipación puede marcar una gran diferencia, al igual que evitar el avión cuando sea posible y optar por destinos cercanos, lo que puede reducir hasta la mitad del gasto total.

Así, entre opciones económicas, equilibradas y premium, Semana Santa se presenta como una oportunidad ideal para viajar, siempre que la planificación juegue a favor del bolsillo.