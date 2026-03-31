El fin de semana largo de Semana Santa 2026 se extenderá desde el jueves 28 de marzo, Jueves Santo, hasta el martes 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este período es ideal para planificar viajes con niños, aprovechando destinos cercanos que facilitan la movilidad y ofrecen actividades para toda la familia.

3 destinos cercanos a la Ciudad de Buenos Aires

San Antonio de Areco: A solo 113 km de la Ciudad de Buenos Aires, este destino propone un viaje en el tiempo con sus casonas coloniales, calles empedradas y una atmósfera campestre tranquila. Para los niños, el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes es una parada obligatoria, donde podrán explorar una réplica de pulpería de época, conocer un aljibe y un palomar, y disfrutar del parque que rodea el museo.

Las opciones gastronómicas incluyen parrillas al aire libre con espacios verdes para que los chicos puedan jugar libremente, así como pulperías y almacenes de ramos generales que entretienen a los niños con su ambientación tradicional. Además, para el domingo de Pascua, la chocolatería La Olla de Cobre ofrece una variedad de figuras y tabletas de chocolate que son un deleite para toda la familia.

San Clemente del Tuyú: A 230 km de Buenos Aires, la costa se presenta como una alternativa atractiva para Semana Santa. Su principal atractivo es Mundo Marino, un parque dedicado a la conservación y educación ambiental que alberga delfines nariz de botella, una orca y diversas actividades educativas sobre el cuidado de los ecosistemas marinos.

Además, Termas Marinas Park cuenta con siete piletas termales, incluidas una cubierta, una con olas, una para bebés y una plaza de agua con toboganes. Otro punto destacado es el Faro San Antonio, que ofrece una vista panorámica de la Bahía de Samborombón desde su balcón accesible por ascensor.

Concordia, Entre Ríos: Para familias con niños más grandes, este destino situado a 429 km ofrece diversión y adrenalina. El parque acuático termal de Termas del Ayuí incluye cinco piscinas con juegos diversos, desde toboganes hasta un río lento y el tobogán 'kamikaze' de 14 metros de altura, todas supervisadas por guardavidas.

Para los adolescentes o niños mayores de 14 años y con una altura superior a 1,40 metros, el Parque Aéreo Ayuí Aventura propone actividades de arborismo y canopy con 13 puentes colgantes y 3 tirolesas, siempre con arnés y casco para la seguridad.

Para un plan más tranquilo, el Parque San Carlos conecta con la historia de El Principito, inspirada en la visita de Antoine de Saint-Exupéry a la zona. La costanera de Concordia, con más de 3 km, ofrece un circuito para bicicletas, museo Costa Ciencia, food trucks, skate park, pista de patinaje, canchas de vóley y handball, y escuela de canotaje.

Estas tres opciones presentan alternativas para que las familias disfruten de un fin de semana largo de Semana Santa 2026 lleno de actividades, naturaleza y cultura, adaptadas a diferentes gustos y edades.