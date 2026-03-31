Bariloche se encamina a vivir una Semana Santa caliente en términos turísticos, con reservas que ya rozan el 90% en algunos alojamientos y una demanda sostenida impulsada por la Fiesta Nacional del Chocolate. Entre el 2 y el 5 de abril, la ciudad cordillerana espera un fuerte movimiento de visitantes, principalmente del Alto Valle y Neuquén, mientras los precios de hospedaje muestran una amplia pero marcada escala.

El gran imán es la Fiesta Nacional del Chocolate, que año tras año se consolida como un clásico. Durante cuatro días, el centro de la ciudad se transforma en un paseo temático de 600 metros, con conejos gigantes, huevos de gran tamaño, juegos, degustaciones y espectáculos pensados para toda la familia.

Además, uno de los momentos más esperados volverá a ser la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, que este año alcanzará los 222 metros y demandará más de dos toneladas de chocolate. A esto se suman shows aéreos, intervenciones artísticas y la entrega de miles de huevos, en una propuesta que mezcla espectáculo y producción local.

En ese contexto, el pulso de las reservas deja señales claras. Hoteles céntricos y cabañas comenzaron a llenarse con anticipación y, aunque todavía queda disponibilidad, los porcentajes oscilan entre el 60% y el 80%, con picos más altos en propuestas familiares. Incluso, en algunos complejos, el jueves y viernes ya están prácticamente completos, mientras que el fin de semana muestra un leve descenso en la ocupación.

Sin embargo, lo que también llama la atención son los valores. Hoy, dormir en Bariloche no es para cualquiera: una noche en un hotel céntrico arranca en los $62.000, mientras que cabañas y departamentos trepan a cifras que van de $95.000 a $102.000. A eso se suman bungalows para cuatro personas que ya se ubican cerca de los $153.000 por noche, marcando un salto importante para quienes viajan en familia.

Por otro lado, el segmento de alta gama juega en otra liga. Allí, las tarifas arrancan en los $134.000 y pueden escalar hasta los $330.000 por noche, dependiendo del nivel del establecimiento. Aun así, desde el sector aseguran que hay opciones para todos los bolsillos, aunque remarcan que la clave está en buscar con tiempo y comparar precios en distintas plataformas.

Fiesta Nacional del Chocolate

Jueves 2

De 16 a 20: Paseo del Chocolate. Juegos chocolatosos y actividades en calle Mitre

De 16 a 20: La casa del conejo. Espacio para fotos en el Centro Cívico

De 20.30 a 22.30: show mapping Los conejos de pascua vuelven a vivir una aventura llena de sorpresas en el Centro Cívico

Viernes 3

De 16 a 20: Paseo del Chocolate. Juegos chocolatosos y actividades en calle Mitre

De 16 a 20: La casa del conejo en el Centro Cívico

18.30: barra de chocolate más larga del mundo sobre calle Mitre

20: Festival Musical del Chocolate, Sinfonía de una gloria, con la Filarmónica de Río Negro en Teatro La Baita, Moreno 39

20.30: Supernova, show aéreo de luces, música y fantasía en el Centro Cívico

De 22 a 23: show mapping en el Centro Cívico

Cómo conseguir entradas para los conciertos gratuitos

Las funciones de la Filarmónica de Río Negro en el Teatro La Baita serán gratuitas y abiertas al público. Las entradas podrán retirarse en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318. Ese componente musical suma una capa más a una programación que apunta a que el visitante tenga actividades más allá del paseo gastronómico y que el centro de la ciudad se transforme, durante varios días, en un escenario temático.