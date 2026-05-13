Prime Video amplía su catálogo con 'Off Campus', una serie romántica que adapta la popular novela 'The Deal' de Elle Kennedy, y que estará disponible a partir del 13 de mayo. La plataforma vuelve a apostar por el género New Adult, reconocido por su fuerte base de seguidores y el delicado equilibrio que implica trasladar la narrativa literaria al formato audiovisual.

La historia gira en torno a Garrett, interpretado por Belmont Cameli, la estrella indiscutida del equipo de hockey de la Universidad de Briar, y Hannah, una compositora reservada en busca de su identidad artística, encarnada por Ella Bright. A pesar de sus diferencias, ambos establecen un acuerdo que se transforma en un romance intenso y conmovedor, reflejando esa clásica dinámica de "enemies to lovers" que ha cautivado a miles.

La plataforma estrena el 13 de mayo la adaptación de 'The Deal' de Elle Kennedy

Hoy se estrena pero ya confirmaron una segunda temporada

Antes del estreno oficial, la plataforma ya confirmó una segunda temporada en la que Antonio Cipriano asumirá el rol protagónico, consolidando así una apuesta que va más allá de un único ciclo. Los intérpretes, con mucha complicidad, compartieron detalles sobre sus personajes y la dinámica especial que mantienen fuera de pantalla, incluyendo un grupo de Whatsapp con un nombre especial, que refleja la camaradería entre ellos.

En un momento distendido, los actores discutieron quién es el más encantador del grupo y quién se asusta al desarrollar sentimientos amorosos. Jalen Brooks señaló: "Obviamente, Logan está bastante aterrorizado en este momento". Antonio Cipriano añadió: "Creo que sería el más asustado de captar sentimientos porque ya está atrapado en sus propios sentimientos". Por su parte, Brooks destacó la química entre ellos: "El más encantador... creo que todos nosotros. Disfruto la presencia de todos, lo que es encantador".

Stephen Kalyn complementó esta visión con un mensaje de unidad: "Todos traen un tipo diferente de amor. No podría elegir uno porque todos son tan increíbles". Además, los actores resaltaron cómo la amistad que comparten, tanto dentro como fuera de sus roles, funciona como una forma de terapia que los ayuda a sobrellevar conflictos personales y románticos.

Kalyn explicó: "Cuando están juntos es como terapia para ellos. Es su espacio seguro donde pueden dejar todo ir. Esa amistad amorosa única es lo que realmente conecta con los fans". Brooks agregó que esa hermandad trasciende la ficción: "Incluso con Belmont formamos esa vibra fuera de pantalla. Entre Antonio, Stephen, Bel y yo existe una conexión genuina".

La serie promete no solo capturar la esencia del libro, sino también generar un fenómeno cultural que invite a los espectadores a sumergirse en un universo donde la pasión, la amistad y el crecimiento personal se entrelazan. Con un elenco comprometido y una segunda temporada ya garantizada, 'Off Campus' se perfila como uno de los estrenos más esperados de Prime Video en 2026.