En una operación histórica para la industria audiovisual, Netflix anunció la compra de Warner Bros por USD 82.700 millones. La transacción incorpora los estudios, sus canales de televisión y todo el contenido de HBO, incluida la plataforma HBO Max, lo que ampliará la oferta global del servicio durante los próximos años.

Según confirmó la compañía, parte del catálogo más emblemático del entretenimiento televisivo pasará a estar disponible en Netflix, modificando el escenario competitivo en Hollywood y el consumo de streaming a nivel mundial.

Las 10 series de HBO que podrían llegar a Netflix

The Wire

Considerada una de las producciones más influyentes de HBO, con un enfoque realista sobre crimen, corrupción y estructuras urbanas. Creada por David Simon, es una referencia obligada del drama policial.

Los Soprano

La serie de David Chase es uno de los pilares de la “edad dorada de la televisión”. Explora la vida de la mafia en Nueva Jersey y el liderazgo de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini.

Game of Thrones

Basada en la obra de George R. R. Martin, fue un fenómeno global por su producción, construcción de mundos e impacto cultural. A pesar de las controversias en su final, sigue siendo una pieza clave del catálogo de HBO.

Chernobyl

La miniserie recrea el desastre nuclear de 1986 con rigor histórico y producción destacada. Participan Craig Mazin y Jared Harris, entre otros.

Succession

Creada por Jesse Armstrong, analiza las disputas de poder dentro del conglomerado mediático de la familia Roy. Su mirada sobre empresas, finanzas y política la volvió una de las series más premiadas de los últimos años.

Euphoria

Con Zendaya como protagonista, aborda conflictos contemporáneos vinculados a adolescencia, identidad y consumos problemáticos. Es una de las producciones recientes de mayor impacto social.

True Detective

Antología policial creada por Nic Pizzolatto. Sus distintas temporadas exploran crímenes complejos, atmósferas densas y actuaciones de figuras como Woody Harrelson, Matthew McConaughey, Mahershala Ali y Jodie Foster.

The White Lotus

Creación de Mike White, combina humor negro y crítica social desde la mirada de huéspedes en resorts de lujo. Ganó múltiples premios Emmy.

Westworld

Basada en la obra de Michael Crichton, mezcla ciencia ficción, filosofía y tecnología. Producida por Jonathan Nolan y Lisa Joy, destaca por su narrativa compleja y despliegue visual.

The Last of Us

La adaptación del videojuego de Naughty Dog, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, fue una de las series más vistas de HBO en los últimos años.