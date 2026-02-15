Tras la suspensión del servicio de Magis TV y Xuper TV en Argentina, usuarios que utilizaban el servicio frecuentemente encontraron nuevas plataformas para ver series y películas, sin pagar, sin VPN y fácil de instalar.

Una de ellas es MXL Movies, una aplicación que se descarga en menos de cinco minutos, sin necesidad de VPN. Para instalar esta app se debe contar con un celular, tablet, computadora, Smart TV o TV Box con sistema Android y que soporte Play Store.

Para descargar esta plataforma que permite ver series y películas se debe hacer lo siguiente:

Ir a Play Store y bajar la app downloader

Obtener un código para bajar la app MLX movies

Instalar la aplicación y abrirla

La aplicación MLX películas y series no precisa loguearse, entra directo

Aunque la desaparición de las plataformas inicialmente parecía un fallo, se confirmó que fue una decisión deliberada de los operadores de estas herramientas, que buscaban protegerse frente a un clima legal más estricto en materia de derechos de autor.

La desaparición de señales argentinas de estas plataformas está directamente vinculada a un acuerdo entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos para reforzar el combate contra la piratería audiovisual.

La decisión, que incluye mecanismos más estrictos de protección de la propiedad intelectual, forma parte de una agenda bilateral que busca disuadir la distribución ilegal de contenidos protegidos, tanto en el ámbito civil como en el penal.