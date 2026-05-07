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Se inaugura la temporada guisera

Receta rápida y fácil de guiso de lentejas con osobuco para días frescos

Este plato combina carne tierna y legumbres en una preparación nutritiva y reconfortante, ideal para compartir en familia durante el frío con pasos simples y un tiempo reducido.

Por Redacción

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 09:13
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Cómo preparar un guiso de lentejas con osobuco en poco tiempo

En los días fríos, pocas cosas son tan reconfortantes como el aroma de un guiso cocinándose en casa. El guiso de lentejas con osobuco es un clásico argentino que evoca reuniones familiares y momentos cálidos alrededor de la mesa.

Este plato tradicional combina lentejas, verduras y cortes de osobuco que se cocinan juntos hasta obtener una preparación espesa y sabrosa. La carne aporta una textura suave y un sabor profundo que se deshace en el paladar, convirtiendo el guiso en una opción ideal para combatir el frío y disfrutar en familia.

Cómo preparar un guiso de lentejas con osobuco en poco tiempo

El detalle que tenés que tener en cuenta

La receta puede elaborarse tanto en una olla común como en una olla a presión, lo que permite ahorrar tiempo sin perder la esencia del sabor tradicional. El tiempo total estimado para su preparación es de 1 hora y 10 minutos, y rinde 6 porciones abundantes, perfecto para compartir o para guardar y consumir en días posteriores.

Es importante destacar que el valor nutricional de cada porción puede variar según los ingredientes específicos y las cantidades utilizadas, pero en general, este guiso ofrece una combinación equilibrada de proteínas y fibras, ideal para una dieta nutritiva y reconfortante en épocas de bajas temperaturas.

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